快訊

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

港人爆買力挺！黎智英被捕 壹傳媒股價一度飆逾200%

限定黑甜筒美翻！全家新推「杏仁豆腐聖代、厚豆乳霜淇淋」 杏仁控、豆奶控取向狙擊

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@papa90242授權
圖／IG@papa90242授權

全家冰品再出新招！繼人氣爆棚的青森蘋果霜淇淋、澎湖仙人掌霜淇淋，8月推出「厚豆乳霜淇淋」，搭配黑甜筒餅皮打造絕美黑白配，再加碼「杏仁豆腐聖代」，準備用2款最新消暑逸品狙擊杏仁控、豆奶控！

圖／IG@papa90242授權
圖／IG@papa90242授權

全家每款霜淇淋都備受喜愛，即日起推出銅板價39元的「厚豆乳霜淇淋」，甫一推出就吸引不少人嚐鮮。新品嚴選黃豆磨成粉製成濃郁的冰淇淋，大部分人形容為不死甜的「蜜豆奶」口感，而乳白色的冰淇淋搭配限定黑色餅身，不僅味道佳，時尚感更是爆棚。

而8/12也將接續推出「杏仁豆腐聖代」，每杯吃得到滑順的杏仁豆腐，上方則會放上霜淇淋，形成更加柔和的滋味。之前若沒跟上星巴克話題性的芝麻杏仁豆腐星冰樂，這次可以考慮用59元嚐嚐這款結合古早味的新冰囉！

延伸閱讀：

超萌「6cm迷你羊角豆乳冰」！一禾堂羊角麵包全新進階版，人氣神組合夏季必吃

不只IKEA有，好市多全新濃郁級「水蜜桃霜淇淋」登場！網友評價兩極

相關新聞

限定黑甜筒美翻！全家新推「杏仁豆腐聖代、厚豆乳霜淇淋」 杏仁控、豆奶控取向狙擊

全家冰品再出新招！繼人氣爆棚的青森蘋果霜淇淋、澎湖仙人掌霜淇淋，8月推出「厚豆乳霜淇淋」，搭配黑甜筒餅皮打造絕美黑白配，再加碼「杏仁豆腐聖代」，準備用2款最新消暑逸品狙擊杏仁控、豆奶控！ 全家每

榴蓮芒果餡＋抹茶蛋糕！金帛手製「榴槤芒果生乳捲」小山峰造型太欠吃

榴蓮控出動！台中人氣甜點品牌「金帛手製」近日結合熱帶水果霸主榴蓮與芒果，推出全新「榴芒蘇丹王」山型捲，不僅打造了生乳捲特色口味，精美的山峰造型也頗為加分，獨特組合簡直太生火。 金帛手製時隔一年再

綠豆沙控必喝台味！某村首度插旗京站，「初鹿牛奶綠豆沙、綠豆沙霜淇淋」全新文青系打卡新寵

綠豆系列飲品為台灣人的童年家鄉味，炎炎夏日喝一杯十分降火。本次全新飲料品牌「某村」首度進駐台北車站熱門據點京站，第一家快閃概念店將於8/10正式開幕，為期35天將推出在地綠豆沙、初鹿牛奶綠豆沙、綠豆沙

不只IKEA有，好市多全新濃郁級「水蜜桃霜淇淋」登場！網友評價兩極

夏季冰品吃不停！夏日水蜜桃季來襲，繼IKEA期間限定的「白桃霜淇淋」，美式賣場好市多日前也新推「水蜜桃霜淇淋」，每杯售價69元。眼尖的會員發現立馬分享給「Costco好市多商品經驗老實說」社團的網友們

鹿角巷珍奶「第二杯1元」新竹手搖控專屬！4大限定優惠快筆記，全新時尚店裝將亮相

號外，新竹近期將新增一處打卡地標，憑藉韓劇《永遠的君主》成為朝聖熱點的鹿角巷，揮別以往的黑色系工業風，打造時尚路線的全球首間概念店。新門市將於8/10插旗新竹光復路，更同步祭出4款好康，包含指定珍奶第

超萌「6cm迷你羊角豆乳冰」！一禾堂羊角麵包全新進階版，人氣神組合夏季必吃

大家還記得一禾堂麵包本舖6月上市的超長「海鹽羊角麵包」嗎？長達22公分的可愛造型新品開賣後，隨即掀起一陣網路打卡潮，如今趁著炎炎夏日，一禾堂將之縮小成6公分迷你版餅乾，配上店內另一人氣品項豆乳冰淇淋，

情人減醣中！自製零罪惡感甜點 入口即化豆漿生巧克力

親友正在進行減醣計畫不敢吃甜食？情人節想贈送巧克力的對象正在減重？這時候最棒的禮物，就是親手製作的減醣甜點了。由日本甜點...

只有女生才懂！台中手搖飲推「閨蜜手搖飲」萃取「花香」入飲品

這款手搖飲只有女生才懂！台中手搖飲業者「黑翡淬」在地經營長達6年，人氣飲品包含黑糖Fun Q、黑糖珍珠等等，日前推出新菜單以「花」為主題推出新系列「玫好依瑰」桂花檸檬蜜、薰衣草檸檬蜜，都可搭配新品，利用木薯粉製成「瑰蜜珍珠」以花蜜漬成，將三款形象鮮明的女性比擬為飲品，共有「親檸玫女」、「花現白富玫」及「大奶瑰蜜」三種選擇，細細描述身邊總有這三種類型好姐妹，加上父親節將至，每一位女兒都是爸爸上輩子的情人。

高溫35度第二杯35折！台中手搖飲「拾覺細做輕飲」推高溫優惠，飆破38度享飲品38元

天氣這麼熱，就是要吃冰！連鎖手搖飲業者推出「高溫優惠」搶人潮，當日溫度高達35度享飲品第二杯35折優惠，飆破38度指定飲品只要38塊，讓民眾清涼一「夏」。

每杯12顆水蜜桃！礁溪超浮誇「水蜜桃冰沙」堆滿爆量新鮮切片，預訂才吃得到

冰品、手搖夏季都在比浮誇，一次吃得到4種愛文芒果的霸氣牛奶冰、18顆櫻桃製成的冰沙、塞滿22顆巨峰葡萄的葡萄甘露，各款都引爆嚐鮮潮。而礁溪這杯用新鮮切片堆成高塔的「水蜜桃冰沙」，就由12顆水蜜桃打造，

星巴克「巧克力奶皇月餅」絕美LOGO餅皮＋邪惡內餡！買一送一券贈送法快筆記

88父親節過後即將要接力準備迎接中秋，不少品牌已超前釋出中秋新品，繼GODIVA推出多款吃得到整塊巧克力的月餅，星巴克即日起也開放一系列獻禮禮盒預購，其中最狂口味莫過於全新「巧克力奶皇月餅」，另有多種

超萌「企鵝甜甜包」桃園Xpark水族館順遊必吃！還有網美系「海洋冰沙」獨家限定

桃園現今最夯話題主角「X Park」水族館即將於8/7正式開幕，為配合水族館特色，「頂呱呱X美國功夫茶」桃園新光影城店獨家推出「海底寶寶餐」及「藍色海洋冰沙」，以水族館主題精心打造特色新品，當天同時間

熱門新聞

麵店點牛筋大腸…他結帳一聽傻了 網笑：都可以吃吃到飽

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

滿滿鮭魚卵＋肥厚生魚片！藏壽司8款限定新品 只賣7天

「飲料界的5大網美」出爐！網友票選「美到捨不得喝」

3小時無限暢飲！寒舍艾美酒店推出「11款香檳調酒」喝到飽，BBQ炸雞、松露薯條再享7折優惠

吃鍋就是要喝爆這款湯底！十大必吃濃醇香「牛奶鍋」店家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。