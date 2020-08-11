限定黑甜筒美翻！全家新推「杏仁豆腐聖代、厚豆乳霜淇淋」 杏仁控、豆奶控取向狙擊
全家冰品再出新招！繼人氣爆棚的青森蘋果霜淇淋、澎湖仙人掌霜淇淋，8月推出「厚豆乳霜淇淋」，搭配黑甜筒餅皮打造絕美黑白配，再加碼「杏仁豆腐聖代」，準備用2款最新消暑逸品狙擊杏仁控、豆奶控！
全家每款霜淇淋都備受喜愛，即日起推出銅板價39元的「厚豆乳霜淇淋」，甫一推出就吸引不少人嚐鮮。新品嚴選黃豆磨成粉製成濃郁的冰淇淋，大部分人形容為不死甜的「蜜豆奶」口感，而乳白色的冰淇淋搭配限定黑色餅身，不僅味道佳，時尚感更是爆棚。
而8/12也將接續推出「杏仁豆腐聖代」，每杯吃得到滑順的杏仁豆腐，上方則會放上霜淇淋，形成更加柔和的滋味。之前若沒跟上星巴克話題性的芝麻杏仁豆腐星冰樂，這次可以考慮用59元嚐嚐這款結合古早味的新冰囉！
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