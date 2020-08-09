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綠豆沙控必喝台味！某村首度插旗京站，「初鹿牛奶綠豆沙、綠豆沙霜淇淋」全新文青系打卡新寵
綠豆系列飲品為台灣人的童年家鄉味，炎炎夏日喝一杯十分降火。本次全新飲料品牌「某村」首度進駐台北車站熱門據點京站，第一家快閃概念店將於8/10正式開幕，為期35天將推出在地綠豆沙、初鹿牛奶綠豆沙、綠豆沙霜淇淋等特色台味，復刻回憶的新品千萬別錯過！
「某村」由高人氣車輪餅「青畑九號豆製所」與朋友合創，採用本土綠豆及原料，首波「台南五號綠豆沙」嚴選台南5號綠豆、以三段慢火熬煮，特製成口感綿密滑順的沁涼冰沙，偏好更柔和滋味的饕客也可選擇加入台東初鹿鮮乳的綠豆沙牛奶；冰品控共有2款霜淇淋可嚐鮮，用矮胖杯身裝滿的「初鹿生乳霜淇淋」及「綠豆沙霜淇淋」消暑且可愛好拍。
選擇困難症的饕客，也可挑戰霸氣版「漂浮綠豆沙」，一次吃得到鮮奶霜淇淋及綠豆沙，還隱約有漸層美感，加上復刻懷舊質感的招牌包裝，拍照打卡超吸睛。「某村」每款強調用料實在，口口都能嚐到扎實的綠豆沙及香氣，濃濃古早味即將侵襲北車，綠豆沙控們準備接招啦！
「某村」快閃概念店
活動日期：8/10-9/15
地址：台北市大同區承德路一段1號B3（京站百貨地下3樓）
售價：台南五號綠豆沙65元、初鹿牛奶綠豆沙75元、初鹿生乳霜淇淋80元、綠豆沙霜淇淋100元、漂浮綠豆沙120元
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