綠豆沙控必喝台味！某村首度插旗京站，「初鹿牛奶綠豆沙、綠豆沙霜淇淋」全新文青系打卡新寵

這款手搖飲只有女生才懂！台中手搖飲業者「黑翡淬」在地經營長達6年，人氣飲品包含黑糖Fun Q、黑糖珍珠等等，日前推出新菜單以「花」為主題推出新系列「玫好依瑰」桂花檸檬蜜、薰衣草檸檬蜜，都可搭配新品，利用木薯粉製成「瑰蜜珍珠」以花蜜漬成，將三款形象鮮明的女性比擬為飲品，共有「親檸玫女」、「花現白富玫」及「大奶瑰蜜」三種選擇，細細描述身邊總有這三種類型好姐妹，加上父親節將至，每一位女兒都是爸爸上輩子的情人。

2020-08-07 15:01