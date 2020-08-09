不只IKEA有，好市多全新濃郁級「水蜜桃霜淇淋」登場！網友評價兩極

夏季冰品吃不停！夏日水蜜桃季來襲，繼IKEA期間限定的「白桃霜淇淋」，美式賣場好市多日前也新推「水蜜桃霜淇淋」，每杯售價69元。眼尖的會員發現立馬分享給「Costco好市多商品經驗老實說」社團的網友們，消息一出，吸引許多冰品控表示欲欲一試，也有已購入的網友表示味道濃郁，還同步釣出將新品形容成「水蜜桃鮮奶油」的留言，評價兩極。

好市多不定期推出的甜食系列總會引起搶吃潮，如今熟食區出現全新「水蜜桃霜淇淋」，有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，有興趣的可以嚐鮮看看。附圖的貼文一發，網友留言評價極端，有人反映味道不自然、價格考量不會回購，表示：「只有我不喜歡嗎？超香精的」、「應該叫水蜜桃鮮奶油，超級油膩又甜」、「69可能買來嚐鮮一次就不會再買了」。

但也有接受派稱讚味道濃郁好吃，「很濃，挖起來湯匙快斷」、「個人覺得不錯吃，有水蜜桃的芳香，會回味」、「就想成四份蛋捲冰淇淋，一家人一起吃還不錯。滿濃郁的」，「水蜜桃味道很濃，很大杯但霜淇淋裡面空心的」。擔心膩口的人，建議可多人分食，但究竟合不合口味，自己親自體驗就知道啦！

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