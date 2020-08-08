鹿角巷珍奶「第二杯1元」新竹手搖控專屬！4大限定優惠快筆記，全新時尚店裝將亮相
號外，新竹近期將新增一處打卡地標，憑藉韓劇《永遠的君主》成為朝聖熱點的鹿角巷，揮別以往的黑色系工業風，打造時尚路線的全球首間概念店。新門市將於8/10插旗新竹光復路，更同步祭出4款好康，包含指定珍奶第二杯1元、飲料全品項9折優惠等，新竹手搖控快筆記好時間出發吧！
鹿角巷新竹光復店預計於8/12正式開幕，在這之前，8/10至8/11試營運期間開放「飲料全品項9折」優惠，十分適合想要嚐鮮其他口味的飲料控。而開幕首2日可享「經典皇家九號珍珠奶茶」第二杯1元折扣，限量100組，每人限購1組，珍奶控及早出發喝一波。另外，後續還有打卡贈精美鹿丸鑰匙圈、消費滿額送一杯「小確幸」活動，無飲料不歡的台灣朋友們是時候開喝啦！
鹿角巷 新竹光復店
地址、營業時間：新竹市東區光復路一段284號；10:00-21:00限量優惠活動（須加入LINE好友）：8/10-8/11 飲品全品項9折8/12-8/13「皇家九號珍珠奶茶」第二杯1元8/14-8/16 消費打卡即送鹿丸鑰匙圈8/17起 到店消費任一飲品加39元或外送滿199元，即可兌換「小確幸」乙杯
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