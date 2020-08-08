超萌「6cm迷你羊角豆乳冰」！一禾堂羊角麵包全新進階版，人氣神組合夏季必吃
大家還記得一禾堂麵包本舖6月上市的超長「海鹽羊角麵包」嗎？長達22公分的可愛造型新品開賣後，隨即掀起一陣網路打卡潮，如今趁著炎炎夏日，一禾堂將之縮小成6公分迷你版餅乾，配上店內另一人氣品項豆乳冰淇淋，打造全新「海鹽羊角豆乳冰」，勢必再度攻佔社群版面！
主打三段式風味的「海鹽羊角麵包」以頂端處的酥脆口感最令人上癮，本次直接變身超迷你姿態的羊角餅乾，搭配店內明星商品「一禾豆乳冰淇淋」，完成新品「海鹽羊角豆乳冰」，讓冰品控得以咬一口鹹鹹的餅乾，沾一口清爽的豆乳冰，鹹甜交織感受升級版消暑滋味。當然，吃之前別忘了拍一張萌度爆表的冰品照，用最新沁涼逸品洗版IG。迷你羊角冰即日起已於全台門市上市，售價65元，熱愛冰淇淋的饕客手刀是時候出發！
一禾堂麵包本舖
敦南店：台北市大安區敦化南路一段233巷34號1樓信義A11店：台北市信義區松壽路11號B2復北店：台北市松山區復興北路323號1樓
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