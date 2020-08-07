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只有女生才懂！台中手搖飲推「閨蜜手搖飲」萃取「花香」入飲品

聯合新聞網 / 陳信儒
台中手搖飲推「閨蜜手搖飲」。 圖／黑翡淬提供
台中手搖飲推「閨蜜手搖飲」。 圖／黑翡淬提供

這款手搖飲只有女生才懂！台中手搖飲業者「黑翡淬」在地經營長達6年，人氣飲品包含黑糖Fun Q、黑糖珍珠等等，日前推出新菜單以「花」為主題推出新系列「玫好依瑰」桂花檸檬蜜、薰衣草檸檬蜜，都可搭配新品，利用木薯粉製成「瑰蜜珍珠」以花蜜漬成，將三款形象鮮明的女性比擬為飲品，共有「親檸玫女」、「花現白富玫」及「大奶瑰蜜」三種選擇，細細描述身邊總有這三種類型好姐妹，加上父親節將至，每一位女兒都是爸爸上輩子的情人。

研發團隊以生物萃取技術取得花香純露方式萃取出桂花、薰衣草、玫瑰等花露水，將清甜花香融入飲品以及閨蜜珍珠，外型閃耀透亮金黃，入口Ｑ彈咀嚼清甜富有花香，主打女性市場，打造夏日「保養系」手搖飲，讓降溫消暑的同時也能顧好面子保養裡子。

另外，每杯飲品更搭配獨特的個性語錄，透明系質感「親檸玫女」，利用玫瑰花露水和檸檬充分混合，第一口酸中帶甜瞬間芬芳四溢，好比身邊一定有一位超暖閨蜜，總是面帶微笑聽你抱怨生活大小事，輕輕抹去眼角餘淚，展現暖女性格擁抱你不完美的一切「就算把你看透，還是賴在你身旁不走」；「花現白富美」以玫瑰花釀結合香醇濃郁牛奶，口感豐富且層次分明，表達勇敢做自己，自信而優雅的女性「別人不在乎你，但你不能不在乎自己」；「大奶瑰蜜」以花露水融合香醇鮮奶茶，加入使用木薯粉製成金黃色澤花蜜漬成的獨門「瑰蜜珍珠」，珍珠Q彈有嚼勁，整杯充滿玫瑰香氣不過於甜膩，完美呈現「魅力不失個性，身材全憑實力」的女性風格。

近期黑翡翠二代店以全新姿態盛大登場，利用經典藍復古圖騰印花風，每一處都是網美打卡景點，同時也推出新系列「玫好依瑰」，與身旁的姊妹淘齊聚，彼此相伴相惜的情感更值得喝采。黑翡淬核心團隊皆由食品生技出身，有別於其他業者，選擇重金砸下建置完整生產鏈，從原物料到產線一一掌控，更不惜成本以大量玫瑰花瓣為萃取基底，以生物技術取得花香純露，再將清甜露水融入飲品及瑰蜜珍珠，杯杯入口花香肆意蔓延，搭配清雅檸檬提味點綴，直搗女性市場，炎炎夏日不妨約起閨蜜喝「這杯」致敬時光偷不走我們的珍貴友誼。

圖／黑翡淬提供
圖／黑翡淬提供
圖／黑翡淬提供
圖／黑翡淬提供
圖／黑翡淬提供
圖／黑翡淬提供

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