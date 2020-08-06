高溫35度第二杯35折！台中手搖飲「拾覺細做輕飲」推高溫優惠，飆破38度享飲品38元

榴槤的氣味令不少人退避三舍，但也有老饕視為美食聖品。人氣可頌專賣店「八月堂」不定期推出期間限定口味，這回帶來香氣濃郁的「皇家榴槤卡士達可頌」，榴槤餡料結合卡士達的香氣交疊，獨特風味尚未開賣就已經引起廣泛討論，就連懼怕榴槤的民眾都躍躍欲試呢！

2020-08-03 15:02