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高溫35度第二杯35折！台中手搖飲「拾覺細做輕飲」推高溫優惠，飆破38度享飲品38元

聯合新聞網 / 陳信儒
台中手搖飲「拾覺細做輕飲」推高溫優惠，高溫35度第二杯享35折優惠。 圖／拾覺細做輕飲提供
台中手搖飲「拾覺細做輕飲」推高溫優惠，高溫35度第二杯享35折優惠。 圖／拾覺細做輕飲提供

天氣這麼熱，就是要吃冰！連鎖手搖飲業者推出「高溫優惠」搶人潮，當日溫度高達35度享飲品第二杯35折優惠，飆破38度指定飲品只要38塊，讓民眾清涼一「夏」。

今年高溫持續打破歷年紀錄，這股炎熱天氣也帶動飲品需求飆升，台中手搖飲業者「拾覺細做輕飲」總經理Joy指出，今年從5月開始業績如同氣溫一路上升，至今已經成長3成，賣最好的品項包括芭樂檸檬、夏季限定手工熬煮古早味綠豆霜以及冰沙類季節限定葚夏蜜戀，另外像是人氣手搖飲阿華甜芝芝最高單日賣出超過200杯！

拾覺細做輕飲繼上一波與阿華田聯名造成轟動之後，最新力作與花生醬界的LV夢幻逸品的美國花生醬JIF聯名，加上慕斯芝士、脆皮烤花生、巧克力、焦糖，超狂的海鹽皮娜芝，讓花生控一秒暴動。這回再加碼推出高溫優惠，快趁炎炎夏日衝一波撿便宜清涼一下！

拾覺細做輕飲高溫優惠

1. 高溫達35度享飲品第二杯35折（高山青茶）

2. 飆破38度 飲品38元（海鹽皮娜芝）

活動時間：8/8-8/15

台中手搖飲「拾覺細做輕飲」推高溫優惠，高溫35度第二杯享35折優惠。 圖／拾覺細做輕飲提供
台中手搖飲「拾覺細做輕飲」推高溫優惠，高溫35度第二杯享35折優惠。 圖／拾覺細做輕飲提供

美國 古早味 巧克力

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