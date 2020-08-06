每杯12顆水蜜桃！礁溪超浮誇「水蜜桃冰沙」堆滿爆量新鮮切片，預訂才吃得到

冰品、手搖夏季都在比浮誇，一次吃得到4種愛文芒果的霸氣牛奶冰、18顆櫻桃製成的冰沙、塞滿22顆巨峰葡萄的葡萄甘露，各款都引爆嚐鮮潮。而礁溪這杯用新鮮切片堆成高塔的「水蜜桃冰沙」，就由12顆水蜜桃打造，極高CP值絕對超乎想象，超狂冰沙只販售至8/24，大家先手刀預訂就對啦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

礁溪「定邦咖啡」為在地老宅咖啡廳，販售多款精緻手作甜點及飲品，而內行人最期待的莫過於7至8月的水蜜桃季，因為隱藏版品項將會限時快閃！這款超豪邁的「水蜜桃冰沙」，基底由自家梨山產製的高山水蜜桃打成冰沙本體，上方還會精心擺滿新鮮水蜜桃切片，香甜多汁不在話下，重點是只要280元，3至4人分食都能吃得超過癮，佛心價格難怪人氣爆棚！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

來自高山的水蜜桃產期不長，含切片的冰沙僅供應至8/24，滿滿的水蜜桃考驗堆疊及擺盤技術，加上每杯使用12顆水蜜桃，提醒大家記得耐心等候，再好好品嚐獨家滋味。目前8月假日訂位已滿，剩平日四點後有少數位置可採IG預訂，仍訂不到位的人亦可於當日致電詢問候補。

店內販售限量款甜點，以當週現採的水果製作為主。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

定邦咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲二路173號（從礁溪甕窯雞旁的白雲路走入，看見福德廟不要過橋，咖啡廳就在左手邊。）

營業時間：11:30-19:30（週三、四公休）

消費方式：每人低消為90元，小孩110公分以上有算座位有算低消，用餐時間2小時

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