超萌「企鵝甜甜包」桃園Xpark水族館順遊必吃！還有網美系「海洋冰沙」獨家限定

桃園現今最夯話題主角「X Park」水族館即將於8/7正式開幕，為配合水族館特色，「頂呱呱X美國功夫茶」桃園新光影城店獨家推出「海底寶寶餐」及「藍色海洋冰沙」，以水族館主題精心打造特色新品，當天同時間會祭出專屬開幕餐點及特價活動，讓大家吃飽喝滿玩好還能省錢。

圖／頂呱呱提供

位於人氣X Park八景島水族館附近的「頂呱呱X美國功夫茶」新光影城店，8/7將推出單店限定的「海底寶寶餐」及「藍色海洋冰沙」。售價139元的「海底寶寶餐」用美食展現海底世界，含2顆印有企鵝圖樣的可愛甜甜包、3塊金黃小魚造型的鱈魚塊、5塊阿勇雞塊及35元功夫茶中杯；而網美系「藍色海洋冰沙」以象徵海洋的藍柑橘為基底，夢幻漸層外觀超適合美拍，原價100元，8/31前可用特價85元嚐鮮。

圖／頂呱呱提供

好康還沒結束！8/7當日至8月底為止，粉絲可吃到特價199元的「X Park開幕限定餐」，包含2塊企鵝甜甜包、3塊鱈魚塊、5塊阿勇雞塊、200g原味雞塊及中杯藍色海洋冰沙，豐富餐點一次滿足。而8/7當天前100名於臉書或IG打卡「藍色海洋冰沙」或「Xpark開幕限定餐」的饕客，完成指定步驟即可領取「海底寶寶餐」買一送一券，送完為止。屆時逛完絕美水族館，就來份美食版迷你水族館，接續回味海洋世界的美好吧！

頂呱呱X美國功夫茶桃園新光影城店

地址：桃園市大園區春德路107號一樓

打卡活動：前100名於IG/FB拍照PO出新品「藍色海洋冰沙」或「Xpark開幕限定餐」並打卡地標頂呱呱桃園新光影城店，hashtag「#頂呱呱水族館限定藍色海洋冰沙」，可至門市櫃台旁領取「海底寶寶餐」買一送一券。一杯「藍色海洋冰沙」/一份「Xpark開幕限定餐」限換一張（限量50張），送完為止。

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