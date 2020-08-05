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星巴克「巧克力奶皇月餅」絕美LOGO餅皮＋邪惡內餡！買一送一券贈送法快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

88父親節過後即將要接力準備迎接中秋，不少品牌已超前釋出中秋新品，繼GODIVA推出多款吃得到整塊巧克力月餅星巴克即日起也開放一系列獻禮禮盒預購，其中最狂口味莫過於全新「巧克力奶皇月餅」，另有多種特色內餡、經典美人魚標誌的餅皮及精美外盒，送禮面子足、自己吃也超滿足。而購買指定品項還會贈送好友分享券（小白單），現賺買一送一，粉絲們快把握！

「月光交響曲」含3顆冠軍巧克力奶皇月餅、4顆香檸咖啡酥、1包起司蛋捲、1包紅椒起司餅乾、2包鴛鴦奶茶薄餅。圖／星巴克提供
「月光交響曲」含3顆冠軍巧克力奶皇月餅、4顆香檸咖啡酥、1包起司蛋捲、1包紅椒起司餅乾、2包鴛鴦奶茶薄餅。圖／星巴克提供

星巴克本次以「大地染月 自然共榮」為主題，打造多款絕美禮盒，即日起至9/22開放預購。像是「月光交響曲」禮盒限定的「冠軍巧克力奶皇月餅」採用在地冠軍巧克力與濃郁奶皇製成，黃色外皮也印有星巴克中文字，十分道地獨特。另外，「月光寶盒」主打推出奶香十足的「草莓乳酪奶皇月餅」，還吃得到去年熱銷款、以義式松露牛肝菌為內餡的「起司松露奶皇月餅」。

「月光寶盒」附起司松露奶皇月餅、草莓乳酪奶皇月餅、咖啡核桃鳳梨奶皇月餅、核桃焦糖咖啡月餅各1顆、5片蘭姆葡萄夾心餅乾，同步贈送中杯那堤兌換券二張、雲染手巾。 圖／星巴克提供
「月光寶盒」附起司松露奶皇月餅、草莓乳酪奶皇月餅、咖啡核桃鳳梨奶皇月餅、核桃焦糖咖啡月餅各1顆、5片蘭姆葡萄夾心餅乾，同步贈送中杯那堤兌換券二張、雲染手巾。 圖／星巴克提供

喜歡果香的粉絲，還有「月光花園」禮盒可選。今年星巴克將荔枝香氣融入覆盆莓月餅中，新推酸甜系「荔枝覆盆莓月餅」，還有將海鹽焦糖咖啡變身的「海鹽焦糖藏芯月餅」。每款都會搭配相對的小點心，讓大家豐盛地慶中秋、口味不會膩。

「月光花園」含2顆海鹽焦糖藏芯月餅、2顆荔枝覆盆莓月餅、2顆檸檬覆盆莓達克瓦茲、4包Mini焦糖義大利脆餅、4片蜂蜜蛋糕脆餅、2片抹茶年輪蛋糕。圖／星巴克提供
「月光花園」含2顆海鹽焦糖藏芯月餅、2顆荔枝覆盆莓月餅、2顆檸檬覆盆莓達克瓦茲、4包Mini焦糖義大利脆餅、4片蜂蜜蛋糕脆餅、2片抹茶年輪蛋糕。圖／星巴克提供

除了買禮盒吃月餅，買一送一券也能順手淨賺。即日起至9/22期間，凡購買指定月餅禮盒、蛋捲餅乾禮盒、登月小熊爆米花桶、焦糖雙色年輪蛋糕、玉兔藏月玻璃茶壺組，結帳時可獲贈好友分享優惠小白單乙次。8/31前贈送的分享優惠使用期限至9/30；9/1-9/22所贈好友分享優惠使用期限至10/30。另外，每購買一盒秋節指定咖啡豆禮盒，即可獲得紙本好友分享券乙張，截至10/30為止皆可兌換。

玉兔藏月玻璃茶壼組售價1600元。圖／星巴克提供
玉兔藏月玻璃茶壼組售價1600元。圖／星巴克提供

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星巴克 月餅 咖啡 巧克力

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