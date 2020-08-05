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星巴克「巧克力奶皇月餅」絕美LOGO餅皮＋邪惡內餡！買一送一券贈送法快筆記
88父親節過後即將要接力準備迎接中秋，不少品牌已超前釋出中秋新品，繼GODIVA推出多款吃得到整塊巧克力的月餅，星巴克即日起也開放一系列獻禮禮盒預購，其中最狂口味莫過於全新「巧克力奶皇月餅」，另有多種特色內餡、經典美人魚標誌的餅皮及精美外盒，送禮面子足、自己吃也超滿足。而購買指定品項還會贈送好友分享券（小白單），現賺買一送一，粉絲們快把握！
星巴克本次以「大地染月 自然共榮」為主題，打造多款絕美禮盒，即日起至9/22開放預購。像是「月光交響曲」禮盒限定的「冠軍巧克力奶皇月餅」採用在地冠軍巧克力與濃郁奶皇製成，黃色外皮也印有星巴克中文字，十分道地獨特。另外，「月光寶盒」主打推出奶香十足的「草莓乳酪奶皇月餅」，還吃得到去年熱銷款、以義式松露牛肝菌為內餡的「起司松露奶皇月餅」。
喜歡果香的粉絲，還有「月光花園」禮盒可選。今年星巴克將荔枝香氣融入覆盆莓月餅中，新推酸甜系「荔枝覆盆莓月餅」，還有將海鹽焦糖咖啡變身的「海鹽焦糖藏芯月餅」。每款都會搭配相對的小點心，讓大家豐盛地慶中秋、口味不會膩。
除了買禮盒吃月餅，買一送一券也能順手淨賺。即日起至9/22期間，凡購買指定月餅禮盒、蛋捲餅乾禮盒、登月小熊爆米花桶、焦糖雙色年輪蛋糕、玉兔藏月玻璃茶壺組，結帳時可獲贈好友分享優惠小白單乙次。8/31前贈送的分享優惠使用期限至9/30；9/1-9/22所贈好友分享優惠使用期限至10/30。另外，每購買一盒秋節指定咖啡豆禮盒，即可獲得紙本好友分享券乙張，截至10/30為止皆可兌換。
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