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麥粉崩潰！麥當勞經典「麥脆雞」買不到了，麥當勞緊急回應

聯合新聞網 / 陳信儒
麥當勞新推出「深夜10塊雞塊餐」，可再搭配6塊麥克鷄塊或麥脆鷄腿。圖／麥當勞提供
麥當勞新推出「深夜10塊雞塊餐」，可再搭配6塊麥克鷄塊或麥脆鷄腿。圖／麥當勞提供

速食業龍頭麥當勞經典產品數不清，其中最受歡迎之一的「麥脆雞」，不論原味或辣味都有不同風味，是不少炸雞控的心頭肉，如今卻傳出全台門市買不到麥脆雞的窘境，讓不少粉絲直呼太崩潰，麥當勞則緊急出面解釋原因，並同步公布恢愎供餐時間點。

麥當勞與故宮繼前次合作推出的咖啡對話杯後，自今年7再度攜手合作，以「歲朝歡慶圖」為主題，打造出期間限定的麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝，擁有文雅的氣質造型，同時加贈聯名桌遊「歡聚食鷄令」以及飲品買1送1的優惠，讓民眾可以一邊品嚐美味一邊玩遊戲。

充滿文雅氣息的「歡聚好食鷄」搭配大小朋友都愛玩的食玩，讓麥脆鷄腿銷售超乎預期，多家門市已經傳出買不到的消息，而麥當勞也緊急公布最新消息，「親愛的顧客您好：感謝消費者支持，因麥脆鷄腿銷售超乎預期，部分餐廳陸續售罄，相關產品暫停供應，預計8/8 10:30起陸續恢復供應，實際供貨狀況以各家餐廳為準，如造成不便，敬請見諒。」想吃麥脆雞的麥粉可要再等等了！

麥當勞與故宮再度合作，打造「歡聚好食鷄」分享盒限定包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞與故宮再度合作，打造「歡聚好食鷄」分享盒限定包裝。圖／麥當勞提供

隨餐加贈聯名桌遊「歡聚食鷄令」，可搭配出42道鬥智題組。圖／麥當勞提供
隨餐加贈聯名桌遊「歡聚食鷄令」，可搭配出42道鬥智題組。圖／麥當勞提供

麥當勞 咖啡 故宮

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