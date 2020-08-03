爆漿榴槤內餡！八月堂「皇家榴槤卡士達可頌」新口味　榴槤果肉＋卡士達超欠吃

榴槤的氣味令不少人退避三舍，但也有老饕視為美食聖品。人氣可頌專賣店「八月堂」不定期推出期間限定口味，這回帶來香氣濃郁的「皇家榴槤卡士達可頌」，榴槤餡料結合卡士達的香氣交疊，獨特風味尚未開賣就已經引起廣泛討論，就連懼怕榴槤的民眾都躍躍欲試呢！

八月堂堅持每日現場烘烤、限量出爐，過去推出不少經典產品，像是朱古力可頌、焦糖布丁可頌、黑糖麻糬可頌，或是帶有萌系小熊造型的可可牛奶熊可頌與老鼠造型的黃金薯可頌，近期還推出牛奶糖可頌，每一款既獨特又各有不同風味，是不少可頌控指名必吃的名店之一。

這回八月堂看準榴槤甜點市場，將於8月7日期間限定推出「皇家榴槤卡士達可頌」新口味，嚴選有果王之稱的馬來西亞「D24蘇丹王榴槤」做為餡料，吃起來滑順清爽還帶有淡淡的奶香氣，搭配著酥脆口感的可頌外皮與卡士達配著吃，打造口感滑順且富有層次的迷人可頌！

另外，配合父親節檔期，八月堂特別推出購買指定款可頌禮盒享88折優惠活動，另外還額外再送價值59元的可頌招待券。除次之外，即日起至12月31日，憑振興三倍券消費可頌買五送一，全台門市皆享有此優惠喲！

八月堂「皇家榴槤卡士達可頌」販售資訊

販售地點：SOGO忠孝館獨家販售

上市日期：2020/08/07起 八月堂8月還推牛奶糖可頌。 圖／八月堂

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