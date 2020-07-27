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可愛水果冰棒＋優格冰沙最沁涼！1011 SIPTEA「3款100%果汁冰棒」即日開賣

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「冰菓。手作冰棒」主打天然路線，絲毫無添加人工香精、色素、防腐劑與乳化劑。圖／ 1011 SIPTEA提供
「冰菓。手作冰棒」主打天然路線，絲毫無添加人工香精、色素、防腐劑與乳化劑。圖／ 1011 SIPTEA提供

以史努比聯名系列最廣為人知的健康系手搖品牌「1011 SIPTEA」，繼早前首度推出的「棒棒糖鬆餅」及健康風「優格冰沙」後，加碼推出夏天限定「冰菓。手作冰棒」，一口氣推出哈密瓜、愛文芒果及西瓜3款水果冰棒，搶攻消暑冰品新市場。

夏日限定的天然水果冰棒「吸規偎大邊」售價50元，「芒芒人海」每支70元，「哈哈哈哈瓜」為60元。圖／ 1011 SIPTEA提供
夏日限定的天然水果冰棒「吸規偎大邊」售價50元，「芒芒人海」每支70元，「哈哈哈哈瓜」為60元。圖／ 1011 SIPTEA提供

1011 SipTea聯手「冰菓。手作冰棒」的新品即日起上市，外身完美復刻黃肉西瓜的「哈哈哈哈瓜」主要採用在地哈密瓜、蜜世界洋香瓜與黃檸檬打造而成，經典西瓜造型「吸規偎大邊」吃得到台東大西瓜果肉十分解渴，而芒果控最愛的「芒芒人海遇見你」為屏東枋山愛文芒果及台南關廟鳳梨，黃金冰棒上還有西瓜愛心片，3款吸睛的視覺令人會心一笑。3大人氣商品皆嚴選的當季水果，針對每款特性選用不同榨汁方式，確保完美保留原味果汁，再製作成新鮮冰棒。

圖／ 1011 SIPTEA提供
圖／ 1011 SIPTEA提供

若想要更豐富的口感，可以試試「西瓜冰棒+紅鑽西柚綠茶」、「芒果冰棒+芒果優格冰沙」、「哈密瓜冰棒+奇異果白木耳飲品」的絕佳組合，不論色調還是風味都毫無違和，超適合在炎炎夏日來場雙重沁涼享受！不論是咬一口冰棒、喝一口台味滿滿的手搖，還是直接將整支冰棒放入冰沙內待融化，都能成功打散令人崩潰的暑意！

圖／ 1011 SIPTEA提供
圖／ 1011 SIPTEA提供

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圖／ 1011 SIPTEA提供
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「棒棒糖鬆餅」及健康路線的「優格冰沙」

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