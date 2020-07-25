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連14天買一送一！奎克咖啡「爆量水果冰沙」繽紛回歸，附贈幸運籤解憂夏季運勢
如果以為「奎克咖啡」只主打冰滴咖啡就OUT啦！全台高溫天氣持續攀升之際，奎克咖啡帶著「解憂冰菓室」回歸，用2大視覺吸睛的鮮果冰沙為大家消暑，每款也附贈逗趣的幸運籤詩，好拍之餘可別錯過限時買一送一優惠，即日起可以準備開喝啦！
奎克咖啡推出夏日限定冰菓室，首款「仲夏芒果樂園」堆滿芒果丁及佐以檸檬片，加上咬下就爆漿的藍莓口味爆爆珠，打造最強酸甜風味；另一款以水蜜桃冰沙為基底的「夏日蜜室脫桃」放滿色彩鮮艷的草莓爆爆珠，吃得到切片水蜜桃與些許藍莓，粉嫩外觀與甜蜜組合令人少女心爆發。
每杯冰沙飲料的吸管都會綁著「解憂幸運籤」，用逗趣的文字寫出財富、健康及愛情相關開運籤詩，一共5款隨機發放。「解憂冰菓室系列」截至9/13為止將於全台奎克咖啡門市限定販售，而即日起至8/7，只要加入奎克LINE好友（@cuiqu），連續14天即可享有冰沙同品項買一送一的優惠。夏季想要消暑，又多了這杯外表走網美路線，搭配幸運籤一點搞笑風，再補上樸實特價的特色冰沙可選囉！
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