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200元炸物吃到飽！頂呱呱首推「大胃王挑戰賽」，炸雞控準備爽吃到過癮

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
7/29為美國流行已久的「國際雞翅節」，一般以狂吃雞翅慶祝。圖／頂呱呱提供
7/29為美國流行已久的「國際雞翅節」，一般以狂吃雞翅慶祝。圖／頂呱呱提供

炸雞控揪團出發！繼人氣爆表的「一斤雞套餐」快閃優惠後，台灣炸雞品牌頂呱呱宣佈，將於7/29在台首度舉辦「TKK WINGS DAY大胃王挑戰賽」，參加者只要200元就能爽吃炸物，冠軍還可獲得價值5000元的頂呱呱集團抵用券，超值好康別錯過！

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱聯手美國功夫茶，將於7/29國際雞翅節當天舉辦「大胃王挑戰賽」。活動採3回合分秒必爭賽，凡在初賽、複賽時最快吃完指定餐點的獲勝者才能晉級。報名費為每人200元，只要參賽就是炸物吃到飽，隨便吃都划算，完全是炸雞控的天堂。

「頂呱呱X美國功夫茶」曾於2019年在美國店舉辦炸雞翅大胃王比賽，如今首度拉回台灣，在美國功夫茶忠孝旗艦店限時快閃2小時，參賽者限時內不只有無限供應的炸物，最終冠軍還能現賺5000元頂呱呱集團抵用券，旗下指定品牌優惠任你用！

「TKK WINGS DAY 大胃王挑戰賽」

比賽日期：7/29（三）

比賽時間：14:00-16:00

比賽地點：頂呱呱x功夫茶忠孝旗艦店（台北市大安區忠孝東路四段175-1號，捷運藍線忠孝敦化站1號出口）

活動報名：https://bit.ly/2ZTjAV3

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