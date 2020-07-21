限定3天！抹茶控5折爽吃「伊藤久右衛門」鎮店甜點「宇治抹茶芭菲」，加碼咖喱99元特價

抹茶控準備搶攻！為歡慶抹茶名店「伊藤久右衛門」台灣店4週年，台北中山店推出限時優惠，7/25至7/27期間凡內用點購「宇治抹茶芭菲」，半價即可爽吃這款超人氣招牌甜點。另還加碼一日限定的咖喱加購特惠，讓饕客省荷包也能快樂沉浸抹茶世界。

圖／台灣伊藤久右衛門提供

「伊藤久右衛門」為來自京都的抹茶專賣店，於中山設有海外首家直營的複合式咖啡廳，推出了多款以抹茶為主打的甜點、刨冰、芭菲、冷飲系列，也提供多項濃郁的咖喱料理，加上彷彿親臨日本的環境裝潢，開張後就成了抹茶控的排隊夯店。今年6月起首度開放早餐時段，販售日系飯糰、抹茶咖哩厚片焗烤等，再為喜愛日本文化的粉絲，新增了一個免出國也能體驗在地飲食的時段選項。

本次為慶祝4歲生日，中山店將於7/25至7/27快閃祭出鎮店招牌「宇治抹茶芭菲」內用半價優惠，喜愛抹茶冰品的粉絲等於現賺110元！而7/27當日更加碼咖喱飯特價好康，只要消費任一餐點，即可以99元加購單點任一口味的咖喱飯，其中也包含特色宇治抹茶咖喱，千萬不要錯過啦！

圖／台灣伊藤久右衛門提供

伊藤久右衛門 台北中山店

地址：中山區中山北路一段132號

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