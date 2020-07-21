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刨冰也能邊走邊吃！必可蜜「冰刨手搖新品」8種配料+8種口味任搭，加贈非洲紅茶
飲料變身不嫌多，這次可以帶著自己親自調配的刨冰趴趴走啦！由藝人簡沛恩創立的茶飲品牌「必可蜜」新推夏日刨冰系列，開放8款冰刨口味及8種配料自由搭配，讓粉絲按喜好爽吃到過癮。
「必可蜜」曾跨界推出珍珠奶茶洗髮精，本次恢復本業推出夏季新品，主打自行搭配的刨冰組合，讓手搖控可以先選擇冰沙口味，再加入配料。8種冰刨含檸檬、百香果、綠豆、咖啡、巧克力牛奶、鮮奶茶、綠茶、紅茶，而配料選項就有芋頭、咖啡凍、椰果、西米露，小芋圓、鑽石珍珠、綠寶珍珠、黑糖珍珠等，全都是人氣必吃，也是咀嚼控的最愛。
每款冰刨價位不同，介於30元至55元；餡料每樣10元、3個20元，最低只要50元就能打造出一倍豐富的茶飲冰品。不僅如此，即日起也祭出新品快閃優惠，截至7/31前，只要買茶飲新冰刨，即送中杯「縱情非洲紅茶」，讓大家盡情消暑！
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