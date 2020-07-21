刨冰也能邊走邊吃！必可蜜「冰刨手搖新品」8種配料+8種口味任搭，加贈非洲紅茶

夏天當道，各式芒果手搖陸續華麗上市或回歸，早前若已喝過各家的楊枝甘露、芒果冰沙，這次又有創意新品可以嚐鮮啦！飲料品牌「迷客夏」宣佈將在7/21新推「芒香伯爵拿鐵」及「茉夏芒果綠茶」，並以夏季新杯身為輔

2020-07-19 16:17