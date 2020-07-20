單店限定！「家樂福」推連12天霜淇淋免費吃，獎狀＋發票快備好

高雄人快衝！「家樂福鳳山店」今（20）在官方臉書宣佈推出特別活動，凡國小或國中生，憑108年下半年校內或校外優秀獎狀，以及當月鳯山店不限金額消費的發票， 即可至B1熟食課賣場兌換一支法式霜淇淋。活動即日起截至7/31，讓大家連續12天都能爽吃冰！

圖／家樂福鳳山店官方臉書

這項由家樂福鳳山店獨家祭出的「台灣好棒棒 優異成績同學會」優惠每日限額10名，每人限額兌換一份。7/31前憑108年下半年校內或校外優秀獎狀，以及當月鳯山店不限金額消費的發票，就能免費吃到一支法式霜淇淋。活動消息一出，下午就有居民在臉書社團「家樂福好物分享&討論區」分享，自己已帶著姪子及符合條件的獎狀與發票，成功免費兌換了芒果口味及黑豆漿口味的冰。

限定好康讓不少網友羨慕留言：「好讚，不知道台中有沒有」、「台南不知道有沒有」，不過這家為單店活動，讓人直呼希望能所有門市統一，看來全台的粉絲只能先敲碗期待一波啦！

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