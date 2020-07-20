22顆巨峰葡萄！鶴茶樓「葡萄甘露」新口味，「首賣日半價」一日限定葡萄控衝了

人氣紅茶專賣店「鶴茶樓」夏季限定新品第三彈推出大眾喜愛的葡萄系飲品，繼上回荔枝甘露整杯塞了8大顆現剝荔枝後，這次推出「葡萄甘露」霸氣加了22顆現剝葡萄，酸甜滋味葡萄控必喝。

鶴茶樓今夏夏季限定飲品連三發，大受好評的「楊汁甘露」、「荔枝甘露」推出後熱賣，緊接著在本月底加碼推第三彈夏季限定飲品「葡萄甘露」！選用台灣夏日人氣水果，整杯加入了滿滿的「22顆巨峰葡萄！」新鮮現做依舊是鶴茶樓的堅持，每顆葡萄現剝現做，杯杯都吃得到飽滿多汁的完整果肉。 葡萄甘露首賣日當天推半價優惠。 圖／鶴茶樓提供

延續第一、二彈的經典配料，「葡萄柚果粒」、「鶴頂茶凍」、「椰奶」、「鶴頂紅茶」每一項缺一不可，熟果香的鶴頂紅茶與鮮美的巨峰葡萄巧妙融合，整杯口感甜中帶酸，每一口葡萄香氣都在唇齒間濃郁爆發，讓人久久難忘。

手搖飲控快筆記，鶴茶樓葡萄甘露7月22日首賣日當天祭出半價優惠，限定販售一個月，每日限量供應30杯，要喝可要把握時間！

鶴茶樓「葡萄甘露」開賣日半價優惠資訊

活動日期：7月22日

活動內容：飲品半價招待 / 限量30杯

活動須知：每人限購１杯 / 僅限來店購買

活動店家：鶴茶樓-忠孝復興店 / 鶴茶樓-宜蘭羅東店

鶴茶樓-忠孝復興店

02-2776-1101

台北市大安區大安路一段21號

鶴茶樓-宜蘭羅東店

03-9610013

宜蘭縣羅東鎮成功街150巷2號一樓