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愛文芒果新變身！迷客夏全新打造「芒香伯爵拿鐵、茉夏芒果綠茶」，加賣泰式酸辣爆米花
夏天當道，各式芒果手搖陸續華麗上市或回歸，早前若已喝過各家的楊枝甘露、芒果冰沙，這次又有創意新品可以嚐鮮啦！飲料品牌「迷客夏」宣佈將在7/21新推「芒香伯爵拿鐵」及「茉夏芒果綠茶」，並以夏季新杯身為輔，正式進攻芒果系列紅海！
迷客夏本次嚴選台南玉井的愛文芒果，推出2大芒果系列新品。主打款「芒香伯爵拿鐵」首度結合經典人氣品項「伯爵紅茶拿鐵」，讓粉絲吸入香甜細緻的芒果果肉時，還會伴隨伯爵茶香氣，可謂全新版本的芒果奶茶。而喜歡清新口感的人，可選擇「茉夏芒果綠茶」。以香醇的茉莉綠茶茶湯為基底，每口喝得到濃郁香醇的芒果風味，加上金黃色的吸睛視覺，絕對是療愈系的解渴消暑逸品。
此外，這兩款芒果手搖也被建議，搭配迷客夏和Magi Planet聯名零食一起享用。「熱帶風情系列零食」分別於7/17及7/20於全台迷客夏同步上市，尤其清爽路線的「茉夏芒果綠茶」與冬蔭湯升級變身的「泰式酸辣爆米花」可謂酸甜配酸辣的絕佳組合，唰嘴的爆米花也會讓人忍不住上癮。
除了新品，迷客夏振興優惠仍在同步進行中。即日起至迷客夏消費，消費滿額即有機會抽獲含健身環及動物森友會的「Switch歡樂健身組」，而7/21當天起至7/24，消費滿200元即送20元，滿500送50元抵用券，喝飲料別忘了省一波喔！
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