快訊

不再堅持純日製？日政府擬邀台積電 搶救落後半導體

民進黨中常委出爐 康裕成當選中評會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛文芒果新變身！迷客夏全新打造「芒香伯爵拿鐵、茉夏芒果綠茶」，加賣泰式酸辣爆米花

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

夏天當道，各式芒果手搖陸續華麗上市或回歸，早前若已喝過各家的楊枝甘露、芒果冰沙，這次又有創意新品可以嚐鮮啦！飲料品牌「迷客夏」宣佈將在7/21新推「芒香伯爵拿鐵」及「茉夏芒果綠茶」，並以夏季新杯身為輔，正式進攻芒果系列紅海！

喝之前記得先搖勻，讓芒果與紅茶拿鐵更好地融合，風味相對更佳。圖／迷客夏提供
喝之前記得先搖勻，讓芒果與紅茶拿鐵更好地融合，風味相對更佳。圖／迷客夏提供

迷客夏本次嚴選台南玉井的愛文芒果，推出2大芒果系列新品。主打款「芒香伯爵拿鐵」首度結合經典人氣品項「伯爵紅茶拿鐵」，讓粉絲吸入香甜細緻的芒果果肉時，還會伴隨伯爵茶香氣，可謂全新版本的芒果奶茶。而喜歡清新口感的人，可選擇「茉夏芒果綠茶」。以香醇的茉莉綠茶茶湯為基底，每口喝得到濃郁香醇的芒果風味，加上金黃色的吸睛視覺，絕對是療愈系的解渴消暑逸品。

中杯「芒香伯爵拿鐵」售價65元，大杯「茉夏芒果綠茶」為60元。圖／迷客夏提供
中杯「芒香伯爵拿鐵」售價65元，大杯「茉夏芒果綠茶」為60元。圖／迷客夏提供
迷客夏「泰式酸辣爆米花」每包60元、「頂級鳳梨果乾」45元。 圖／迷客夏提供
迷客夏「泰式酸辣爆米花」每包60元、「頂級鳳梨果乾」45元。 圖／迷客夏提供

此外，這兩款芒果手搖也被建議，搭配迷客夏和Magi Planet聯名零食一起享用。「熱帶風情系列零食」分別於7/17及7/20於全台迷客夏同步上市，尤其清爽路線的「茉夏芒果綠茶」與冬蔭湯升級變身的「泰式酸辣爆米花」可謂酸甜配酸辣的絕佳組合，唰嘴的爆米花也會讓人忍不住上癮。

除了新品，迷客夏振興優惠仍在同步進行中。即日起至迷客夏消費，消費滿額即有機會抽獲含健身環及動物森友會的「Switch歡樂健身組」，而7/21當天起至7/24，消費滿200元即送20元，滿500送50元抵用券，喝飲料別忘了省一波喔！

延伸閱讀：

手搖控好康！CoCo打造KitKat聯名新品「巧克玫瑰鹽咖啡星爍」　加碼迷客夏3大振興優惠必看

芒果控心臟爆擊！一禾堂新推「愛文芒果蛋糕、抹茶芒果司康」 3+3款芒果新品

拿鐵 奶茶

相關新聞

愛文芒果新變身！迷客夏全新打造「芒香伯爵拿鐵、茉夏芒果綠茶」，加賣泰式酸辣爆米花

夏天當道，各式芒果手搖陸續華麗上市或回歸，早前若已喝過各家的楊枝甘露、芒果冰沙，這次又有創意新品可以嚐鮮啦！飲料品牌「迷客夏」宣佈將在7/21新推「芒香伯爵拿鐵」及「茉夏芒果綠茶」，並以夏季新杯身為輔

驚人的芋泥火山！台北在地冰店「杏福冰館」芋頭牛奶冰必點，芋泥控錯過會哭

芋頭控這碗必吃！台北中山區有家去年新開、主打手打杏仁豆腐的冰店「杏福冰館」，為在地新興必吃冰品人氣選項，疫情前也深受日本遊客喜愛。如今適逢夏季，實際吃了真的暑意全消，洋溢滿滿幸福感！ 「杏福冰館

芒果控心臟爆擊！一禾堂新推「愛文芒果蛋糕、抹茶芒果司康」 3+3款芒果新品好欠吃

夏天好「芒」！各大飲料品牌、餐飲業者趁著芒果季，紛紛祭出芒果相關商品，「一禾堂麵包本舖」也一口氣推出3+3款全新芒果系列，準備用視覺亮眼的甜點及麵包，狙擊芒果控的心。 去年正式轉型為純植物烘焙品

全面撤出台灣！ ZAKUZAKU棒棒泡芙「高雄漢神巨蛋店」最後營業到8／31

登台4年的日本北海道ZAKUZAKU棒棒泡芙驚傳全面撤出台灣，現在只剩高雄漢神巨蛋店。據官方最新消息，ZAKUZAKU棒棒泡芙即日起回饋所有愛護者，原味棒棒泡芙一個88元，6入組優惠價498元，萌雪牛

Q版超級賽亞人、悟空！Ocean Bomb「七龍珠超」最狂聯名氣泡飲系列，動漫迷必喝

曾推出寶可夢、卡娜赫拉等超萌聯名系列飲品的Ocean Bomb，繼6月份自創的罐裝珍奶後，本次聯手童年回憶的人氣電視動畫《七龍珠超》，推出全新氣泡飲系列。全台新光三越超市、Jasons連鎖量販超市等皆

手搖控好康！CoCo打造KitKat聯名新品「巧克玫瑰鹽咖啡星爍」　加碼迷客夏3大振興優惠必看

炎炎夏日，飲料絕對是消暑的最佳救贖。今日為大家統整2大連鎖飲料名店的最新消息，不論是咖啡新品還是振興優惠，手搖控絕對不要錯過。 CoCo都可 趁著高溫夏季，CoCo都可即日起新推2款咖啡冰

珍煮丹新品變身刨冰！聯手東區最夯冰店「小時候冰菓室」限時開賣，加碼4大打卡必拍

手搖品牌珍煮丹6月曾推出台味十足的「紅心芭樂檸檬雪沙」、「芒果海雁雪沙」，本次乘勝追擊，聯手東區懷舊系人氣冰品店「小時候冰菓室」，將新品化身夏季消暑刨冰，7/17起限時開賣，為期兩週千萬不要錯過啦！

夏天就是飲料的季節！跟上網友最愛3大必喝手搖飲

面對夏日炎炎高溫，不來杯手搖飲真的對不起自己。近年來手搖杯商機不斷擴大，不少品牌為了搶攻消費者的心房，時不時就會推出獨特的手搖杯飲品，更經常成為網路的熱門話題。

台南最夯霜淇淋「蜷尾家」快閃台北！初鹿牧場「海鹽牛乳霜淇淋」＋世界級得獎口味全吃得到

台南超夯霜淇淋冰品店「蜷尾家甘味處散步甜食」，為不少人出遊行程朝聖首選，即便隊伍再長都無法阻擋粉絲想吃「蜷尾家」的心。如今不必跑到南部，在台北也吃得到，冰品控趕快筆記好時間地點衝一波！ 在台南發

咬得到整塊果肉！台中手搖飲推「榴槤奶昔」3倍濃郁升級，榴槤控開喝了

榴槤控準備開喝！有「水果之王」稱號的榴槤一直以來評價兩極，為了讓更多人認識到榴槤的獨特香氣，手搖飲業者《想不到吧飲料店》從去年推出好評不斷的「榴槤奶蓋茶」是使用100%新鮮純果肉下去調製，而今年臭味全面升級新品「3倍濃郁榴槤奶昔」，整塊果肉不手軟直接上，再加入香純鮮奶與冰淇淋中均勻混合，過程中堅持不加任一滴水，質地醇厚瞬間席捲味蕾，讓不敢吃榴槤的你也能大口品嚐，榴槤迷更是不能錯過！

包種茶、地瓜入餡！「波波諾諾」磅蛋糕　滿3000抵300

創業自2011年，以磅蛋糕、手工餅乾為招牌的「波波諾諾」（bobonono），繼於去年開設新的獨立實體門市之後，預計將於...

第二杯只要10元！美國功夫茶新推6款「金鑽鳳梨冰茶、冰沙系列」 繽紛漸層夏日必喝

手搖品牌「美國功夫茶」近日聯手本土特產，推出6款金鑽鳳梨系列，並同步祭出限時優惠，其中「陽光百香鳳冰沙」限時5天特價2杯101元、7/13至7/15則可享指定飲品第2杯10元，全新消暑聖品快揪團喝一波

熱門新聞

大口吃肉只要200元！頂呱呱「一斤雞套餐」限定1天來襲，加送飲料別錯過

鐵板麵怎麼吃才內行？ 老饕推「靈魂配料」：飽又滿足

吃火鍋也能顧身材！全民瘋運動　餐廳紛推「健身料理」

愛文芒果新變身！迷客夏全新打造「芒香伯爵拿鐵、茉夏芒果綠茶」，加賣泰式酸辣爆米花

鰻魚、生蠔入饌！Ukai揉合台日滋味　還有「高雄菜單」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。