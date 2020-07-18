驚人的芋泥火山！台北在地冰店「杏福冰館」芋頭牛奶冰必點，芋泥控錯過會哭

芋頭控這碗必吃！台北中山區有家去年新開、主打手打杏仁豆腐的冰店「杏福冰館」，為在地新興必吃冰品人氣選項，疫情前也深受日本遊客喜愛。如今適逢夏季，實際吃了真的暑意全消，洋溢滿滿幸福感！

圖／編輯葉穎樂攝

「杏福冰館」鄰近捷運民權西路站，位於晴光市場附近，為日前剛滿一週年的冰品專賣店，販售各款可自由加料的冰品、有機豆花甜湯等，目前人氣芒果系列也隨季節限定回歸。其中被選為店內人氣第三名的「芋頭牛奶冰」，絕對會是芋頭控心目中的第一名。以黑糖刨冰為基底，上方淋上用料豪邁的芋泥，周邊放滿了綿密的芋頭塊及軟Q的芋圓。淡淡的黑糖香搭配芋頭三大天王，整體不覺甜膩，兩人分食正好，售價100元可謂CP值極高。

圖／杏福冰館官方臉書 圖／IG@food_practice授權

而店內招牌杏仁豆腐亦備受好評，口感被形容神似柔軟的麻糬，咬下非常滑順柔嫩，搭配杏仁茶湯，熱愛杏仁風味的粉絲一定會情不自禁深陷其魅力，另外還有會放上整顆芝麻奶酪的珍珠奶茶冰也是超夯必吃。在最適合吃冰的夏天，不僅有美味刨冰，店面裝潢亦清新舒適，還可躲到店內吹冷氣，趕快列入夏季避暑聖品之一就對啦！

圖／杏福冰館官方臉書

杏福冰館

地址：台北市中山區雙城街10巷35號

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