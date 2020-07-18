快訊

快訊／日本男星三浦春馬輕生 於自宅身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芒果控心臟爆擊！一禾堂新推「愛文芒果蛋糕、抹茶芒果司康」 3+3款芒果新品好欠吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／一禾堂提供
圖／一禾堂提供

夏天好「芒」！各大飲料品牌、餐飲業者趁著芒果季，紛紛祭出芒果相關商品，「一禾堂麵包本舖」也一口氣推出3+3款全新芒果系列，準備用視覺亮眼的甜點及麵包，狙擊芒果控的心。

芒果塔售價140、芒果香緹原價980元、夏日芒果布丁為85元。圖／一禾堂提供
芒果塔售價140、芒果香緹原價980元、夏日芒果布丁為85元。圖／一禾堂提供

去年正式轉型為純植物烘焙品牌的「一禾堂麵包本舖」，前陣子獨家上市的隱藏版羚羊造型麵包備受喜愛。本次新推6大愛文芒果新品，主打的「芒果香緹」吃得到愛文芒果與百香果旦糕相互交錯的口感，再搭配香草椰奶油，濃郁香氣令人著迷。配合父親節，「芒果香緹」也有限定預購好康，7/31前完成預購及付款，即可享6吋優惠價880元，現省100元。

而人氣品項「夏日芒果布丁」一層芒果、一層椰香奶酪的風味吸引不少人嚐鮮，另一款甜點「芒果塔」香脆的塔內含百香芒果醬、滿滿鮮芒果丁，再加上綠檸檬皮，打造最強酸甜滋味。

夏洛克及鮮芒果丹麥可以75元購入，抹茶芒果司康為40元。圖／一禾堂提供
夏洛克及鮮芒果丹麥可以75元購入，抹茶芒果司康為40元。圖／一禾堂提供

除了3大甜品，一禾堂同步推出3款麵包控必吃選項。「夏洛克」吃得到唐寧伯爵紅茶與芒果粒；「鮮芒果丹麥」脆口的丹麥為基底，上方放有滿滿的芒果布丁，口感多汁又清爽；而小資抹茶芒果控可選擇「抹茶芒果司康」，麵包口感柔軟濕潤，加上嚴選的靜岡抹茶粉及芒果果乾，這週的下午茶不愁啦！

一禾堂麵包本舖

敦南店：台北市大安區敦化南路一段233巷34號1樓

信義A11店：台北市信義區松壽路11號B2

復北店：台北市松山區復興北路323號1樓

延伸閱讀：

咖啡＋甜點控專屬「振興券」！黑浮咖啡滿額贈人氣鬆餅、奎克咖啡冰滴拿鐵免費喝

Q版超級賽亞人、悟空！Ocean Bomb「七龍珠超」最狂聯名氣泡飲系列，動漫迷必喝

相關新聞

驚人的芋泥火山！台北在地冰店「杏福冰館」芋頭牛奶冰必點，芋泥控錯過會哭

芋頭控這碗必吃！台北中山區有家去年新開、主打手打杏仁豆腐的冰店「杏福冰館」，為在地新興必吃冰品人氣選項，疫情前也深受日本遊客喜愛。如今適逢夏季，實際吃了真的暑意全消，洋溢滿滿幸福感！ 「杏福冰館

芒果控心臟爆擊！一禾堂新推「愛文芒果蛋糕、抹茶芒果司康」 3+3款芒果新品好欠吃

夏天好「芒」！各大飲料品牌、餐飲業者趁著芒果季，紛紛祭出芒果相關商品，「一禾堂麵包本舖」也一口氣推出3+3款全新芒果系列，準備用視覺亮眼的甜點及麵包，狙擊芒果控的心。 去年正式轉型為純植物烘焙品

全面撤出台灣！ ZAKUZAKU棒棒泡芙「高雄漢神巨蛋店」最後營業到8／31

登台4年的日本北海道ZAKUZAKU棒棒泡芙驚傳全面撤出台灣，現在只剩高雄漢神巨蛋店。據官方最新消息，ZAKUZAKU棒棒泡芙即日起回饋所有愛護者，原味棒棒泡芙一個88元，6入組優惠價498元，萌雪牛

Q版超級賽亞人、悟空！Ocean Bomb「七龍珠超」最狂聯名氣泡飲系列，動漫迷必喝

曾推出寶可夢、卡娜赫拉等超萌聯名系列飲品的Ocean Bomb，繼6月份自創的罐裝珍奶後，本次聯手童年回憶的人氣電視動畫《七龍珠超》，推出全新氣泡飲系列。全台新光三越超市、Jasons連鎖量販超市等皆

手搖控好康！CoCo打造KitKat聯名新品「巧克玫瑰鹽咖啡星爍」　加碼迷客夏3大振興優惠必看

炎炎夏日，飲料絕對是消暑的最佳救贖。今日為大家統整2大連鎖飲料名店的最新消息，不論是咖啡新品還是振興優惠，手搖控絕對不要錯過。 CoCo都可 趁著高溫夏季，CoCo都可即日起新推2款咖啡冰

珍煮丹新品變身刨冰！聯手東區最夯冰店「小時候冰菓室」限時開賣，加碼4大打卡必拍

手搖品牌珍煮丹6月曾推出台味十足的「紅心芭樂檸檬雪沙」、「芒果海雁雪沙」，本次乘勝追擊，聯手東區懷舊系人氣冰品店「小時候冰菓室」，將新品化身夏季消暑刨冰，7/17起限時開賣，為期兩週千萬不要錯過啦！

夏天就是飲料的季節！跟上網友最愛3大必喝手搖飲

面對夏日炎炎高溫，不來杯手搖飲真的對不起自己。近年來手搖杯商機不斷擴大，不少品牌為了搶攻消費者的心房，時不時就會推出獨特的手搖杯飲品，更經常成為網路的熱門話題。

台南最夯霜淇淋「蜷尾家」快閃台北！初鹿牧場「海鹽牛乳霜淇淋」＋世界級得獎口味全吃得到

台南超夯霜淇淋冰品店「蜷尾家甘味處散步甜食」，為不少人出遊行程朝聖首選，即便隊伍再長都無法阻擋粉絲想吃「蜷尾家」的心。如今不必跑到南部，在台北也吃得到，冰品控趕快筆記好時間地點衝一波！ 在台南發

咬得到整塊果肉！台中手搖飲推「榴槤奶昔」3倍濃郁升級，榴槤控開喝了

榴槤控準備開喝！有「水果之王」稱號的榴槤一直以來評價兩極，為了讓更多人認識到榴槤的獨特香氣，手搖飲業者《想不到吧飲料店》從去年推出好評不斷的「榴槤奶蓋茶」是使用100%新鮮純果肉下去調製，而今年臭味全面升級新品「3倍濃郁榴槤奶昔」，整塊果肉不手軟直接上，再加入香純鮮奶與冰淇淋中均勻混合，過程中堅持不加任一滴水，質地醇厚瞬間席捲味蕾，讓不敢吃榴槤的你也能大口品嚐，榴槤迷更是不能錯過！

包種茶、地瓜入餡！「波波諾諾」磅蛋糕　滿3000抵300

創業自2011年，以磅蛋糕、手工餅乾為招牌的「波波諾諾」（bobonono），繼於去年開設新的獨立實體門市之後，預計將於...

第二杯只要10元！美國功夫茶新推6款「金鑽鳳梨冰茶、冰沙系列」 繽紛漸層夏日必喝

手搖品牌「美國功夫茶」近日聯手本土特產，推出6款金鑽鳳梨系列，並同步祭出限時優惠，其中「陽光百香鳳冰沙」限時5天特價2杯101元、7/13至7/15則可享指定飲品第2杯10元，全新消暑聖品快揪團喝一波

COLD STONE攜手Hershey's推「濃巧克力冰心蛋糕」！7-11獨家開賣，加碼「第二件6折」必衝

這款冰心蛋糕冰品控、巧克力控必吃！人氣冰淇淋品牌COLD STONE頻頻推陳出新，這回攜手知名巧克力品牌Hershey’s打造雙倍濃郁口感的「濃巧克力冰心蛋糕」，預計7月13日全台7-ELEVEN獨家開賣，還推期間限定2件6折優惠！

熱門新聞

吃2580元燒肉…她嫌牛排油花多要求換肉 內行人搖頭：貴的被換成低等肉

吃王品「抽股票」！史上首次「鐵粉變股東」

初學者也學得會！在家做出令人怦然心動的咖啡拉花

你怎可以沒吃過！連外國人來台都指定 四大超好評「麻辣火鍋店」

用心做點心 全蔬食烘培糕點／檸檬司康、南瓜馬芬

想吃嗎？鮭魚生魚片進化版 網購平台賣起「生魚麵吃播套餐」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。