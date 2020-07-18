芒果控心臟爆擊！一禾堂新推「愛文芒果蛋糕、抹茶芒果司康」 3+3款芒果新品好欠吃

夏天好「芒」！各大飲料品牌、餐飲業者趁著芒果季，紛紛祭出芒果相關商品，「一禾堂麵包本舖」也一口氣推出3+3款全新芒果系列，準備用視覺亮眼的甜點及麵包，狙擊芒果控的心。

芒果塔售價140、芒果香緹原價980元、夏日芒果布丁為85元。圖／一禾堂提供

去年正式轉型為純植物烘焙品牌的「一禾堂麵包本舖」，前陣子獨家上市的隱藏版羚羊造型麵包備受喜愛。本次新推6大愛文芒果新品，主打的「芒果香緹」吃得到愛文芒果與百香果旦糕相互交錯的口感，再搭配香草椰奶油，濃郁香氣令人著迷。配合父親節，「芒果香緹」也有限定預購好康，7/31前完成預購及付款，即可享6吋優惠價880元，現省100元。

而人氣品項「夏日芒果布丁」一層芒果、一層椰香奶酪的風味吸引不少人嚐鮮，另一款甜點「芒果塔」香脆的塔內含百香芒果醬、滿滿鮮芒果丁，再加上綠檸檬皮，打造最強酸甜滋味。

夏洛克及鮮芒果丹麥可以75元購入，抹茶芒果司康為40元。圖／一禾堂提供

除了3大甜品，一禾堂同步推出3款麵包控必吃選項。「夏洛克」吃得到唐寧伯爵紅茶與芒果粒；「鮮芒果丹麥」脆口的丹麥為基底，上方放有滿滿的芒果布丁，口感多汁又清爽；而小資抹茶芒果控可選擇「抹茶芒果司康」，麵包口感柔軟濕潤，加上嚴選的靜岡抹茶粉及芒果果乾，這週的下午茶不愁啦！

一禾堂麵包本舖

敦南店：台北市大安區敦化南路一段233巷34號1樓

信義A11店：台北市信義區松壽路11號B2

復北店：台北市松山區復興北路323號1樓

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