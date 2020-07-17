全面撤出台灣！ ZAKUZAKU棒棒泡芙「高雄漢神巨蛋店」最後營業到8／31

登台4年的日本北海道ZAKUZAKU棒棒泡芙驚傳全面撤出台灣，現在只剩高雄漢神巨蛋店。據官方最新消息，ZAKUZAKU棒棒泡芙即日起回饋所有愛護者，原味棒棒泡芙一個88元，6入組優惠價498元，萌雪牛乳霜淇淋筒裝一個118元，最後營業日只到8月31日。

2016年在台北新光三越A11開出第1家店的ZAKUZAKU棒棒泡芙，開幕初期曾造成一股排隊風潮，主打來自日本北海道原料製作泡芙本體後，直送來台，餡則是選自台灣契約小農鮮乳，現場打製卡士達醬。三大特色包括現點現灌卡士達內餡、酥脆濃三重奇妙口感、獨特棒棒造型，接續著陸續開出台北車站店、台中店、高雄及新竹等店。

圖／ZAKUZAKU提供

得知ZAKUZAKU撤離台灣，網友們驚喊「好吃的東西，不要走啦」、「蝦毀，要吃不到了」、「之前每次去新光三越都會買耶」，不過也有網友說「好吃，但是賣太貴了」。

9月開始ZAKUZAKU棒棒泡芙在台灣將沒有營業據點，目前剩高雄漢神巨蛋店一個據點，推出回饋活動且同時只營業到8月31日，以後在台灣再也吃不到，經典的原味棒棒泡芙、抹茶棒棒泡芙、柚子棒棒泡芙等都將在台灣成為絕響！

圖／ZAKUZAKU提供

圖／ZAKUZAKU提供

延伸閱讀：

．家樂福崇德店7／31歇業！家電類最低「下殺38折」出清

．咖啡＋甜點控專屬「振興券」！黑浮咖啡滿額贈人氣鬆餅、奎克咖啡冰滴拿鐵免費喝