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Q版超級賽亞人、悟空！Ocean Bomb「七龍珠超」最狂聯名氣泡飲系列，動漫迷必喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Ocean Bomb提供、IG@benny34授權、IG@bonniee.96授權
圖／Ocean Bomb提供、IG@benny34授權、IG@bonniee.96授權

曾推出寶可夢、卡娜赫拉等超萌聯名系列飲品的Ocean Bomb，繼6月份自創的罐裝珍奶後，本次聯手童年回憶的人氣電視動畫《七龍珠超》，推出全新氣泡飲系列。全台新光三越超市、Jasons連鎖量販超市等皆已開賣，龍珠迷絕對不能錯過。

圖／Ocean Bomb提供、IG@benny34授權
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圖／Ocean Bomb提供、IG@benny34授權

Ocean Bomb成功召喚《七龍珠超》主角悟空、超級賽亞人神達爾、特南克斯，本次獨家推出，經日本授權的Q版經典角色主題系列氣泡飲品。其中悟空鐵粉可選擇專屬的橘子口味氣泡飲，可愛的外觀設計也讓人好想收藏；另一款以達爾為主視覺的飲品，為冰淇淋彈珠汽水風味，絕對是沁涼消暑必備！而作為《七龍珠未來篇》亮點的特南克斯，氣泡飲為白葡萄口味，微甜微酸準備攻陷少女心。

圖／Ocean Bomb提供、IG@instanobitoys授權
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圖／Ocean Bomb提供、IG@benny34授權
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除了新光三越超市及Jasons可購入，3款聯名氣泡飲在Tomod's、家樂福、city's super也已同步上市，另美麗華五樓、西門町家樂福、淡水家樂福、三重重新家樂福與三創生活也有販賣機區域販售，動漫迷絕對要喝爆這一波限量新品！

圖／Ocean Bomb提供、IG@benny34授權
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