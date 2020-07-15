手搖控好康！CoCo打造KitKat聯名新品「巧克玫瑰鹽咖啡星爍」　加碼迷客夏3大振興優惠必看

炎炎夏日，飲料絕對是消暑的最佳救贖。今日為大家統整2大連鎖飲料名店的最新消息，不論是咖啡新品還是振興優惠，手搖控絕對不要錯過。

CoCo都可

玫瑰鹽咖啡星爍售價55元，巧克玫瑰鹽咖啡星爍為售價60元。圖／CoCo提供

趁著高溫夏季，CoCo都可即日起新推2款咖啡冰沙系列，主打雙倍濃郁，其中「玫瑰鹽咖啡星爍」咖啡加倍升級之餘，也以奶昔作法製作玫瑰鹽奶蓋，打造綿密口感的新風味。而不斷與KitKat聯手推出創意飲品的CoCo，本次以「巧克玫瑰鹽咖啡星爍」重磅來襲，透過咖啡冰沙的香氣與巧克力甜味的結合，上方再撒上KitKat巧克力脆片，沁涼程度讓人上癮。

2大新品限義式咖啡門市113間門市販售，有興趣的人記得卡好店面以免撲空哦！

新品限義式咖啡門市113間門市販售。圖／CoCo都可臉書專頁

迷客夏

迷客夏即日起祭出3大優惠，單筆消費滿額附贈特定張數的10元折價券。圖／迷客夏提供

趁著7/15振興三倍券正式上路，手搖品牌也不忘搶振興。迷客夏將分階段推出3大夏日歡樂振興優惠，即日起至7/19，凡消費滿200元即享88折、加贈20元優惠券，滿500元則打8折並附送50元的現金抵用券。7/20至7/24則持續滿額贈優惠券的活動，單筆消費滿200元送20元、滿500元即贈50元抵用券。

此外，即日起直到8/31為止，凡消費滿百元，即可上網登錄發票抽「Switch健身歡樂組」，內含Switch主機、超夯的動物森友會、健身環等，一共開放10組，大家喝飲料別忘了碰碰運氣，隨時有機會把超狂好康帶回家哦！

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