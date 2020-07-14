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珍煮丹新品變身刨冰！聯手東區最夯冰店「小時候冰菓室」限時開賣，加碼4大打卡必拍

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

手搖品牌珍煮丹6月曾推出台味十足的「紅心芭樂檸檬雪沙」、「芒果海雁雪沙」，本次乘勝追擊，聯手東區懷舊系人氣冰品店「小時候冰菓室」，將新品化身夏季消暑刨冰，7/17起限時開賣，為期兩週千萬不要錯過啦！

珍煮丹水果雪沙系列變身視覺精美的古早味刨冰。圖／珍煮丹提供
珍煮丹水果雪沙系列變身視覺精美的古早味刨冰。圖／珍煮丹提供

珍煮丹首款水果雪沙系列變身實體冰品，除了保留手搖風味，也在小時候冰菓室的打造之下，升級成夏日最強沁涼享受。「紅心芭樂檸檬」選用綠檸檬作為檸檬冰底，吃得到爽口的紅心芭樂與Q彈的冬瓜凍，配料上會淋上特製酸甜淋醬，最後再插上現切檸檬片，視覺清新之餘，味道也令人回味。另一款「芒果海雁雪花」以牛奶雪花冰為基底，上方堆滿香甜的玉井愛文芒果，搭配自製寒天凍與香氣四溢的椰奶，上方再放入整顆原味奶酪，濃郁的滋味讓人齒頰留香。

「紅心芭樂檸檬」吃得到甘甜的紅心芭樂丁，搭配寒天凍，口感十分爽口。圖／珍煮丹提供
「紅心芭樂檸檬」吃得到甘甜的紅心芭樂丁，搭配寒天凍，口感十分爽口。圖／珍煮丹提供

珍煮丹聯名快閃店7/17開幕，截至7/31皆可到小時候冰菓室品嚐聯名冰品，售價皆為150元。除了兩款刨冰，店面也以傳統冰菓室為概念發想，設置4大必拍打卡點，透過公車站牌、關東旗、懷舊桌巾及復古電影海報等場佈，讓人彷彿乘上時光機，回到50年代的台灣吃冰。

快閃店以公車站牌、關東旗、懷舊桌巾及復古電影海報為主要設計元素，每處都超好拍。圖／珍煮丹提供
快閃店以公車站牌、關東旗、懷舊桌巾及復古電影海報為主要設計元素，每處都超好拍。圖／珍煮丹提供

此外，珍煮丹與小時候冰菓室推出限定活動，於活動期間在店面點購「紅心芭樂檸檬」、「芒果海雁雪花」兩款聯名冰品，即可參加「復古戳戳樂」活動，有機會獲得聯名限定明信片、復古公車票卡或珍煮丹飲品兌換券三大好康。而於小時候冰菓室打卡上傳Instagram、標記及追蹤珍煮丹官方IG帳號，還可免費獲得復古公車票卡及聯名貼紙，憑公車票卡至珍煮丹全台門市，更可享有兩款雪沙系列飲品折價5元優惠。

中杯「胭花芭檸雪沙」一般門市售價為55元、百貨門市60元；「芒果海雁雪沙」則為65元、百貨門市70元。圖／珍煮丹提供
中杯「胭花芭檸雪沙」一般門市售價為55元、百貨門市60元；「芒果海雁雪沙」則為65元、百貨門市70元。圖／珍煮丹提供

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