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台南最夯霜淇淋「蜷尾家」快閃台北！初鹿牧場「海鹽牛乳霜淇淋」＋世界級得獎口味全吃得到
台南超夯霜淇淋冰品店「蜷尾家甘味處散步甜食」，為不少人出遊行程朝聖首選，即便隊伍再長都無法阻擋粉絲想吃「蜷尾家」的心。如今不必跑到南部，在台北也吃得到，冰品控趕快筆記好時間地點衝一波！
在台南發跡的蜷尾家人氣紅至日本，不僅6月末剛在橫濱車站開設五號店，日前也在官方臉書上宣佈，時隔五年將於7/23至9/13快閃台北民生社區，打造「2020夏季台北店」。本次大家不僅吃得到榮獲世界冰淇淋大賽銀牌的「爆米香荔枝蜜紅茶霜淇淋」，還與台東知名鮮乳品牌初鹿牧場聯手推出「海鹽牛乳霜淇淋」，限時開賣的好康絕對不要錯過啦！
2020蜷尾家夏季台北店
地址：台北市松山區新中街12號
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