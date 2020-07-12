快訊

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

【白話財經】錢存起來不好嗎？告訴你「超額儲蓄」為何傷經濟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南最夯霜淇淋「蜷尾家」快閃台北！初鹿牧場「海鹽牛乳霜淇淋」＋世界級得獎口味全吃得到

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「蜷尾家」夏季台北店暌違5年終於將在7/23登場。圖／蜷尾家官方臉書
「蜷尾家」夏季台北店暌違5年終於將在7/23登場。圖／蜷尾家官方臉書

台南超夯霜淇淋冰品店「蜷尾家甘味處散步甜食」，為不少人出遊行程朝聖首選，即便隊伍再長都無法阻擋粉絲想吃「蜷尾家」的心。如今不必跑到南部，在台北也吃得到，冰品控趕快筆記好時間地點衝一波！

在台南發跡的蜷尾家人氣紅至日本，不僅6月末剛在橫濱車站開設五號店，日前也在官方臉書上宣佈，時隔五年將於7/23至9/13快閃台北民生社區，打造「2020夏季台北店」。本次大家不僅吃得到榮獲世界冰淇淋大賽銀牌的「爆米香荔枝蜜紅茶霜淇淋」，還與台東知名鮮乳品牌初鹿牧場聯手推出「海鹽牛乳霜淇淋」，限時開賣的好康絕對不要錯過啦！

2020蜷尾家夏季台北店

地址：台北市松山區新中街12號

延伸閱讀：

在花園內吃冰！中壢超狂方型冰　「番茄冰酥」限量必點、晚上還能爽嗑韓式炸雞

「爭鮮」迴轉壽司每盤25元、「百八魚場」買一送一回歸！平價吃爆日本料理

相關新聞

台南最夯霜淇淋「蜷尾家」快閃台北！初鹿牧場「海鹽牛乳霜淇淋」＋世界級得獎口味全吃得到

台南超夯霜淇淋冰品店「蜷尾家甘味處散步甜食」，為不少人出遊行程朝聖首選，即便隊伍再長都無法阻擋粉絲想吃「蜷尾家」的心。如今不必跑到南部，在台北也吃得到，冰品控趕快筆記好時間地點衝一波！ 在台南發

咬得到整塊果肉！台中手搖飲推「榴槤奶昔」3倍濃郁升級，榴槤控開喝了

榴槤控準備開喝！有「水果之王」稱號的榴槤一直以來評價兩極，為了讓更多人認識到榴槤的獨特香氣，手搖飲業者《想不到吧飲料店》從去年推出好評不斷的「榴槤奶蓋茶」是使用100%新鮮純果肉下去調製，而今年臭味全面升級新品「3倍濃郁榴槤奶昔」，整塊果肉不手軟直接上，再加入香純鮮奶與冰淇淋中均勻混合，過程中堅持不加任一滴水，質地醇厚瞬間席捲味蕾，讓不敢吃榴槤的你也能大口品嚐，榴槤迷更是不能錯過！

包種茶、地瓜入餡！「波波諾諾」磅蛋糕　滿3000抵300

創業自2011年，以磅蛋糕、手工餅乾為招牌的「波波諾諾」（bobonono），繼於去年開設新的獨立實體門市之後，預計將於...

第二杯只要10元！美國功夫茶新推6款「金鑽鳳梨冰茶、冰沙系列」 繽紛漸層夏日必喝

手搖品牌「美國功夫茶」近日聯手本土特產，推出6款金鑽鳳梨系列，並同步祭出限時優惠，其中「陽光百香鳳冰沙」限時5天特價2杯101元、7/13至7/15則可享指定飲品第2杯10元，全新消暑聖品快揪團喝一波

COLD STONE攜手Hershey's推「濃巧克力冰心蛋糕」！7-11獨家開賣，加碼「第二件6折」必衝

這款冰心蛋糕冰品控、巧克力控必吃！人氣冰淇淋品牌COLD STONE頻頻推陳出新，這回攜手知名巧克力品牌Hershey’s打造雙倍濃郁口感的「濃巧克力冰心蛋糕」，預計7月13日全台7-ELEVEN獨家開賣，還推期間限定2件6折優惠！

融合台法食尚美學　仙氣飄飄「液態氮冰淇淋」隱身東區巷弄裡

隱身在東區巷弄裡的「N-Ice Taipei」，在大量植栽和大理石桌子與優雅設計感的傢飾陳列中，營造法式美學的時尚氣息。獨特的提供台灣少見的「液態氮冰淇淋」，因而以氮氣的化學符號「N」為命名及發想，代表所用食材皆為大自然恩賜的Nature，再藉由不破壞原味營養下，手工創製出最天然的冰品。

浮誇系手搖買1送3！拾覺推超狂「四杯券」優惠升級三倍券 夢幻雲朵系列必喝

振興三倍券即將於7/15開跑，主打浮誇創意飲品的台中手搖品牌「拾覺細做輕飲」也不輸陣，率先推出「三倍券變大了」活動。只要憑200元面額振興券到店，即可購買4杯總價值280元的「蜜桃乳酪芝芝」、「桑葚乳

珍煮丹5大人氣飲品免費喝！「珍煮丹振興券」買200送200，限量5萬張手刀衝

全台瘋振興！職人飲品品牌「珍煮丹」搶先於振興券正式開跑前，推出「煮丹珍心券」。即日起至7/31，只要到店消費滿額200元，即可獲得價值200元的飲品兌換券，最高優惠可達「買3送5」，超狂好康太欠喝！

IKEA「芒果霜淇淋」回歸！一支只要銅板價20元，芒果控準備吃爆

芒果控準備開吃！近期全台各地高溫突破攝氏36度，讓不少人直呼吃不消，炎熱的夏季時節讓手搖飲、冰品店生意總是擠滿人潮。IKEA去年賣翻天的「芒果霜淇淋」也悄悄回歸了，芒果控路過別錯過。

貓奴準備開吃！日本「貓咪生吐司」將快閃來台　圓圓臉蛋＋超萌小尖耳萌翻

貓奴準備敲碗期待了！日本「貓咪生吐司」（Neko Neko Shokupan）去年底推出以貓臉為造型的生吐司萌翻網友，渾圓臉蛋搭配小尖耳，一秒融化貓奴的心。據了解，「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪吐司專賣店」預計將於9月來台快閃，疫情期間不飛能日本，也能品嘗最道地的日本貓臉吐司滋味。

不只有周杰倫、Y頭！5大「藝人手搖飲」盤點　跟著人氣清單朝聖去

全台大小飲料品牌數不盡，其中不少藝人也紛紛加入戰區，試著為猶如紅海的手搖市場殺出新血路。今天為大家簡單介紹5大知名藝人或網紅投資並推薦的手搖品牌，不僅有特色飲品可嚐鮮，還有機會見到熟悉的一日店長，粉絲

聯名御守款乖乖好可愛！Mr.Wish推「挺你振興券」 買200元送200元

配合即將正式開跑的振興三倍券，主打水果系列茶飲的品牌Mr.Wish趁勢出擊，同步於7/15推出「挺你振興券」，活動期間凡至Mr.Wish門市消費滿額200元，立馬加送內含總價值達200元的優惠券乙本，

熱門新聞

「爭鮮」迴轉壽司每盤25元、「百八魚場」買一送一回歸！平價吃爆日本料理

滿2000送1000！乾杯6大品牌拚振興 從燒肉吃到麻辣鍋

用吃的感受優雅奢華！香緹卡與遠東飯店跨界推下午茶

台南最夯霜淇淋「蜷尾家」快閃台北！初鹿牧場「海鹽牛乳霜淇淋」＋世界級得獎口味全吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。