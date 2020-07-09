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咬得到整塊果肉！台中手搖飲推「榴槤奶昔」3倍濃郁升級，榴槤控開喝了

聯合新聞網 / 陳信儒
想不到吧飲料店「3倍濃郁榴槤奶昔」新口味。 圖／想不到吧飲料店提供
想不到吧飲料店「3倍濃郁榴槤奶昔」新口味。 圖／想不到吧飲料店提供

榴槤控準備開喝！有「水果之王」稱號的榴槤一直以來評價兩極，為了讓更多人認識到榴槤的獨特香氣，手搖飲業者《想不到吧飲料店》從去年推出好評不斷的「榴槤奶蓋茶」是使用100%新鮮純果肉下去調製，而今年臭味全面升級新品「3倍濃郁榴槤奶昔」，整塊果肉不手軟直接上，再加入香純鮮奶與冰淇淋中均勻混合，過程中堅持不加任一滴水，質地醇厚瞬間席捲味蕾，讓不敢吃榴槤的你也能大口品嚐，榴槤迷更是不能錯過！

《想不到吧飲料店》由台港聯手打造，三位香港人負責研發口味、一位台灣人負責製成，主打芝士奶蓋系列，每日堅持手工現打，不含奶蓋粉及添加劑， 以當日配送鮮乳與煉乳為基底，搭配獨家起司與鹽巴，快速打成泥，混合鮮奶油充分打發與過濾雜質，最後添加大塊榴槤果肉，喝起來意外細膩、清爽且不膩口。

咬得到整塊果肉的「榴槤奶昔」超欠喝。 圖／想不到吧飲料店提供
咬得到整塊果肉的「榴槤奶昔」超欠喝。 圖／想不到吧飲料店提供

為有效控管品質，店家每日採取限時限量銷售，害怕榴槤香氣的你，不妨嚐嚐「榴槤奶蓋茶」選配茉妍（綠茶）、紅蜜（紅茶）及鐵觀音三選一做為底蘊，裹上一層厚厚榴槤味雪白奶蓋，口感豐富層次分明。喜歡特調水果飲的人可以大力搖晃將奶蓋與茶香完美融合，新時尚「榴槤奶蓋茶」立刻華麗轉身為「榴槤鮮奶茶」迸出新滋味。

今年夏季主力新品「3倍榴槤奶昔」限時限量開賣，選擇加料不加價，強勢回歸引話題，就是要榴槤迷尖叫，滿滿果肉咬的到，沿著杯壁刮滿榴槤料，裝上滑順奶昔，香氣直撲鼻舌，搭配飲料杯LOGO腮紅臭跩女孩圖樣，超療癒系飲品讓你拍好拍滿，打卡PO限動讓朋友隔著手機螢幕也聞的到這股濃厚香氣。

《想不到吧飲料店》菜單是由香港人一手特調而成，今年各界手搖飲中的人氣寵兒「楊枝甘露」，《想不到吧飲料店》選擇沿用正宗港式做法，添加進口金柚肉、西米、芒果與椰奶等必備元素。此外，喜歡水果風味的手搖控們，一年四季都喝的到「芝士粒粒葡萄」，現採多汁新鮮葡萄果粒，搭配鹹甜奶蓋滋味，還有當季限定結合季節盛產水果，像是西瓜莎莎、血腥瑪莉歐蕾（西瓜牛奶）就是讓你大口嚐鮮一夏！

想不到吧飲料店

地址：台中市西區中美街288號

電話：04—23017967

時間：11：00～21：30

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