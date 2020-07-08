第二杯只要10元！美國功夫茶新推6款「金鑽鳳梨冰茶、冰沙系列」 繽紛漸層夏日必喝

手搖品牌「美國功夫茶」近日聯手本土特產，推出6款金鑽鳳梨系列，並同步祭出限時優惠，其中「陽光百香鳳冰沙」限時5天特價2杯101元、7/13至7/15則可享指定飲品第2杯10元，全新消暑聖品快揪團喝一波！

4款冰沙系列統一售價中杯75元、大杯85元。圖／美國功夫茶提供

美國功夫茶本次新品嚴選「台農17號金鑽鳳梨」，一口氣新推6款手搖杯，每款喝得到在地鳳梨的芳香，搭配夢幻視覺超療癒。新品包含以紅茶為基底的「陽光金鑽冰茶」，採用青茶製成的「陽光金鳳冰茶」，冰沙控則有「陽光金鑽紅冰沙」、「陽光多多金冰沙」、「陽光百香鳳冰沙」、「陽光玫瑰金冰沙」可選，香甜風味搭配纖細的果肉，杯杯清爽又解渴。

美國功夫茶嚴選「台農17號」，分別推出「陽光金鑽紅冰沙」、「陽光多多金冰沙」、「陽光百香鳳冰沙」、「陽光玫瑰金冰沙」。圖／美國功夫茶提供

即日起至7/12，到全台門市點購「陽光百香鳳冰沙」，2杯只要101元。中杯單杯原價75元，2杯相當於現省49元，每日限量101組限量販售，售完為止。而7/13至7/15則接續推出「陽光阿勇生日慶」，活動期間內至美國功夫茶官方臉書的指定貼文，留下給阿勇祝福，出示留言即可享有「陽光金鑽紅冰沙」大杯第2杯10元的優惠，每人每次限購1組，活動不得與其他優惠合併使用。

陽光金鑽冰茶及陽光金鳳冰茶，中杯售價70元、大杯80元。圖／美國功夫茶提供

另外，別錯過炸雞配鳳梨手搖的絕佳滋味！7/13至8/31，只要至頂呱呱X美國功夫茶複合門市購買頂呱呱任一套餐，飲料加價升級「金鑽鳳梨系列飲品」，享10元折扣優惠。7/16至7/31也將於101獨立店獨家推出專屬活動，活動期間到店秀出遮陽帽或太陽眼鏡，購買陽光金鑽鳳梨系列即可免費升級成大杯，每人限購3杯。

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