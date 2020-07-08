COLD STONE攜手Hershey's推「濃巧克力冰心蛋糕」！7-11獨家開賣，加碼「第二件6折」必衝
這款冰心蛋糕冰品控、巧克力控必吃！人氣冰淇淋品牌COLD STONE頻頻推陳出新，這回攜手知名巧克力品牌Hershey’s打造雙倍濃郁口感的「濃巧克力冰心蛋糕」，預計7月13日全台7-ELEVEN獨家開賣，還推期間限定2件6折優惠！
又是吃冰的季節了！人氣冰品COLD STONE攜手Hershey’s推出濃郁系「濃巧克力冰心蛋糕」，嚴選100% Hershey’s好時純天然可可粉粉製成，搭配蓬鬆綿密的巧克力戚風蛋糕，完美的組合光看圖就令人食指大動，是炎炎夏日的消暑聖品。「濃巧克力冰心蛋糕」預計7月13日全台7-ELEVEN獨家、限量開賣，加碼再推第二件6折優惠，是一款適合螞蟻人的消暑甜點。
除此之外，COLD STONE為展現全新的父親節蛋糕提案，重磅跨界聯名近期日韓討論度極高的三麗鷗肖像「布丁狗」，同時亦是2020三麗鷗肖像大賞台灣區冠軍明星肖像！
超萌新品「萌萌布丁狗」冰淇淋蛋糕預計7月10日開賣，以黃金比例打造「萌萌布丁狗」限定的全新焦糖布丁風味冰淇淋，特別拌入棉花糖，呈現十足童趣風味，搭配底層甘醇濃厚的經典巧克力冰淇淋，每一口就像品嚐布丁般的滿足新滋味！
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