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浮誇系手搖買1送3！拾覺推超狂「四杯券」優惠升級三倍券 夢幻雲朵系列必喝
振興三倍券即將於7/15開跑，主打浮誇創意飲品的台中手搖品牌「拾覺細做輕飲」也不輸陣，率先推出「三倍券變大了」活動。只要憑200元面額振興券到店，即可購買4杯總價值280元的「蜜桃乳酪芝芝」、「桑葚乳酪芝芝」，或選擇套餐自由配，享「A區品項任選2杯＋B區任選2杯」飲料，一次嚐鮮多款人氣手搖，還能現賺50元，超適合揪團喝一波！
拾覺6月剛推出邪惡雲朵系新品，絕美視覺加上吃得到滿口果肉的乳酪鹹香，引爆搶喝打卡潮。如今搭配優惠活動，7/15至7/25期間憑200元面額的振興券到店消費，可購買「蜜桃乳酪芝芝」、「桑葚乳酪芝芝」任選4杯，現省80元，限時11天絕對必衝。
除了四杯券，拾覺也同步加碼套餐自由配，7/15至9/15期間持200元面額消費券到店，可享原價250元的「A區任選2杯＋B區任選2杯」共4杯。A區選項為一推出就洗版IG的主角，分別有2款乳酪芝芝、「阿華甜芝芝」、「海鹽皮娜芝」，B區則有消暑系「芭樂檸檬」、「水蜜桃風味紅茶」、「火山荔枝風味冰茶」、「古早味綠豆雪霜」，手搖控別錯過這波好康組合！
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