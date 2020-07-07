珍煮丹5大人氣飲品免費喝！「珍煮丹振興券」買200送200，限量5萬張手刀衝

全台瘋振興！職人飲品品牌「珍煮丹」搶先於振興券正式開跑前，推出「煮丹珍心券」。即日起至7/31，只要到店消費滿額200元，即可獲得價值200元的飲品兌換券，最高優惠可達「買3送5」，超狂好康太欠喝！

「黑糖檸檬冬瓜」走古早路線，精心熬煮自製黑糖冬瓜磚，黑糖香氣與冬瓜甜香相互輔佐，再以檸檬汁點綴。圖／珍煮丹提供

「珍煮丹」本次推出全台限量五萬張的振興優惠，活動品項精選夏季5大熱銷飲品，像是消暑必備的酸甜口味「黑糖檸檬冬瓜」、清香隱藏版「蜂蜜檸檬菊花茶」，以及茶控必喝的三款好茶「老派紅茶」、嚴選南投茶葉的「不知春」、溫順金萱茶香的「奇萊烏龍」。

即日起凡在全台門市單筆消費滿200元，即可獲得「珍心券」乙張，下筆消費起截至8/31為止，皆可於所購門市現場免費兌換相關品項，手搖控絕對不要錯過啦！

「老派紅茶」以斯里蘭卡紅茶基底，加入黃金蕎麥喝得到香醇的穀物香氣。圖／珍煮丹提供

珍煮丹珍心券優惠辦法

活動時間：7/7-7/31（兌換截至8/31）

活動內容：凡於珍煮丹全台活動門市現場消費滿200元，即可獲得一張煮丹珍心券，享有免費兌換五款指定飲品優惠

活動品項：一般門市「黑糖檸檬冬瓜、蜂蜜檸檬菊花茶、不知春、老派紅茶、奇萊烏龍；百貨門市：「黑伯爵、蜂蜜檸檬菊花茶、不知春、黑糖檸檬、檸檬冬瓜」

注意事項：

1.活動僅限現場購買、現場兌換，單筆消費可累計獲得珍心券，外送及Uber Eats不適用於此優惠及兌換內容

2.兌換期限依票券上壓印日期為準，逾期、毀損、無法辨識恕無法使用

3.兌換門市限定以獲得票券之同間消費門市使用，不可跨店兌換

4.每次消費不限制兌換杯數，但不可於首次消費時獲得時使用，需於下次消費使用

5.活動不適用門市：台北延吉店、新竹清大店

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