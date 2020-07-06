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貓奴準備開吃！日本「貓咪生吐司」將快閃來台　圓圓臉蛋＋超萌小尖耳萌翻

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
日本「貓咪吐司」將快閃來台。 圖／Neko Neko Shokupan
日本「貓咪吐司」將快閃來台。 圖／Neko Neko Shokupan

貓奴準備敲碗期待了！日本「貓咪生吐司」（Neko Neko Shokupan）去年底推出以貓臉為造型的生吐司萌翻網友，渾圓臉蛋搭配小尖耳，一秒融化貓奴的心。據了解，「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪吐司專賣店」預計將於9月來台快閃，疫情期間不飛能日本，也能品嘗最道地的日本貓臉吐司滋味。

「貓咪生吐司」（Neko Neko Shokupan）隸屬於日本烘焙品牌Heart Bread ANTIQUE旗下，在關東、關西、九州北海道等地都有專賣店，其中最吸睛的商品莫過於有著渾圓臉蛋配上一對尖耳的貓臉造型吐司，嚴選日本國產小麥、100%牛奶製成，不只外型療癒，帶有Ｑ彈柔軟的口感更令不少吐司控著迷。

社群平台不少網友運用配料，替貓臉造型吐司上眼珠子、鬍鬚，一秒成為超夯打卡美食。 圖／Neko Neko Shokupan
社群平台不少網友運用配料，替貓臉造型吐司上眼珠子、鬍鬚，一秒成為超夯打卡美食。 圖／Neko Neko Shokupan

貓臉造型生吐司除了原味口味之外，還陸續推出起司、巧克力、紅豆等多元口味，去年12月推出期間限定「草莓口味」大受好評，近期更推出西瓜口味，替夏天迎來清爽消暑氛圍。不僅如此，社群平台上也有不少網友運用配料，替貓臉造型吐司上眼珠子、鬍鬚，一秒成為超夯打卡美食。

據了解，「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪生吐司專賣店」預計9月來台快閃，詳細的地點與日期尚未對外公布，有任何新消息小編都會即時更新，不管是吐司控還是貓奴9月準備開吃了～

夏季限定西瓜口味的貓咪吐司。 圖／Neko Neko Shokupan
夏季限定西瓜口味的貓咪吐司。 圖／Neko Neko Shokupan

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