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不只有周杰倫、Y頭！5大「藝人手搖飲」盤點　跟著人氣清單朝聖去

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／麥吉machi machi臉書專頁、不要對我尖叫，日常茶間，臉書專頁、Hugdayday 烈奶茶臉書專頁、春陽茶事提供、滴妹IG
圖／麥吉machi machi臉書專頁、不要對我尖叫，日常茶間，臉書專頁、Hugdayday 烈奶茶臉書專頁、春陽茶事提供、滴妹IG

全台大小飲料品牌數不盡，其中不少藝人也紛紛加入戰區，試著為猶如紅海的手搖市場殺出新血路。今天為大家簡單介紹5大知名藝人或網紅投資並推薦的手搖品牌，不僅有特色飲品可嚐鮮，還有機會見到熟悉的一日店長，粉絲們快列入清單準備踩點去！

滴妹：再睡5分鐘

圖／再睡5分鐘官網
圖／再睡5分鐘官網

「珍奶女神」YouTuber滴妹今年首度跨足手搖界，自創「再睡5分鐘」，位於北車的唯一店面甫一開幕就大排長龍，滴妹本人還會不定時參與活動，至今仍吸引許多排隊人潮，人氣絲毫不輸明星。品牌也宣佈即日起將推出全新升級的日安紅系列，喜歡濃郁茶香的粉絲千萬別錯過啦！

陳漢典：好爹爹 Hugdayday

圖／Hugdayday 烈奶茶臉書專頁、陳漢典臉書專頁
圖／Hugdayday 烈奶茶臉書專頁、陳漢典臉書專頁

位於信義區、去年10月推出的全新品牌「Hugdayday好爹爹」，為藝人陳漢典開設的飲料店，本人日前也親自到店歡慶台南安平店新開幕。雖然尚未聲名大噪，但每日限量的烈奶茶系列嚴選不同的在地茶葉，搭配獨特精美包裝，深受饕客好評，其餘飲品也走漸層視覺路線，台北和台南人必衝！

周杰倫：麥吉 Machi Machi

圖／麥吉machi machi臉書專頁
圖／麥吉machi machi臉書專頁

東區浮誇系手搖飲「麥吉 Machi Machi」2018年在台開業，日本、悉尼也各有展店，在周杰倫加持下迅速躥紅，像是《說好不哭》MV就在日本旗艦店取景、每逢新品都有周董搶先打卡，吸引無數粉絲朝聖，而夢幻的飲料也備受網美喜愛。其中「芝士奶蓋系列」為店內明星商品，首度嚐鮮的人必點。

圖／IG限時動態@jaychou
圖／IG限時動態@jaychou

黑人陳建州：春陽茶事

圖／春陽茶事提供、春陽茶事臉書專頁
圖／春陽茶事提供、春陽茶事臉書專頁

2018年成立的「春陽茶事」由黑人和球星王信凱一起投資，在海外擁有多家分店，在台網路聲量也極高。3月曾憑藉復刻風味「飛燕煉乳系列」虜獲許多人的芳心，7月則新推「冬瓜檸檬粉條」，用最強古早味打造消暑聖品，夏天最適合來一杯！

Y頭詹子晴：不要對我尖叫，日常茶間，

圖／不要對我尖叫，日常茶間，臉書專頁
圖／不要對我尖叫，日常茶間，臉書專頁

Y頭詹子晴2017年創立的「不要對我尖叫，日常茶間，」，可謂「藝人手搖飲」中發展得最好、知名度數一數二的品牌。搶眼的LOGO視覺及厭世文案，加上清新的飲品風格，開幕後立馬躍升為IG超夯打卡手搖店。目前全台各有分店，日前更與「茶攤一條街」合作，推出超商聯名款「桂花紅茶」，還展店至海外，有興趣的人快揪團出發喝一波。

圖／不要對我尖叫，日常茶間，臉書專頁
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