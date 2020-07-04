聯名御守款乖乖好可愛！Mr.Wish推「挺你振興券」 買200元送200元

配合即將正式開跑的振興三倍券，主打水果系列茶飲的品牌Mr.Wish趁勢出擊，同步於7/15推出「挺你振興券」，活動期間凡至Mr.Wish門市消費滿額200元，立馬加送內含總價值達200元的優惠券乙本，手搖控快揪團喝爆！

Mr.Wish祭出「挺你振興券」活動，凡到店消費滿200元，即可獲得價值200元的折價券，組合好康不僅含現金優惠，還有像是「光果茶」、「金鑽鳳梨青」、「野莓纖果子」等店內人氣飲品的促銷價，讓粉絲們喝越多則享越多回饋。7/15起結帳前主動出示優惠券，即可享票券指定優惠，兌換期限截至10/31。

而Mr.Wish本次振興活動也與乖乖跨界聯名，推出限量「希望乖乖包」集點贈活動。7/15起至8/31期間，只要消費達85元即贈1點，集滿8點，可免費換取一包內含4小包椰香口味的乖乖組合包。值得一提的是，綠色乖乖原本就代表「一路順暢」，而「聯名款乖乖」外觀以御守樣式為設計，讓在乖乖包裝上寫字的祈求意味變得更為貼切，成功帶回家許願感覺更能實現！

圖／Mr.Wish提供 圖／Mr.Wish提供

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