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「史努比黑金款造型杯、SNOOPY雙層玻璃杯」太生火！1011 SIPTEA新推5大聯名飲料周邊快搶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／1011‧SIP TEA提供
圖／1011‧SIP TEA提供

被手搖耽誤的史努比控天堂？手搖品牌「1011‧SIP TEA」去年起不定時限量推出史努比超萌聯名周邊，本次與國際品牌Snoopy IP聯名合作統一時代快閃店，限定期間一口氣新推限量立體杯款、雙層玻璃杯、造型提袋、漁夫帽、收納袋等系列聯名，還加碼巧克力棉花糖特調，準備讓粉絲喝好、拍滿還能買爆！

若黑白款組合一併購入，還會加碼附送史努比PVC提袋。圖／1011‧SIP TEA提供
若黑白款組合一併購入，還會加碼附送史努比PVC提袋。圖／1011‧SIP TEA提供

1011即日起快閃信義統一時代百貨，截至7/15為止的快閃期間，將分兩階段限量開賣全新周邊系列商品。只要消費50元以上聯名飲品，即可加價搶購視覺搶眼的「史努比黑金立體杯」，呆萌史努比換上酷炫黑色與金色外觀，掀開頂部還能插入吸管，完美變身手搖控時尚單品。

圖／1011‧SIP TEA提供
圖／1011‧SIP TEA提供
史努比獨家刺繡黑杯提南西店限定，刺繡牛仔藍款式為統一快閃店限定。圖／1011‧SIP TEA提供
史努比獨家刺繡黑杯提南西店限定，刺繡牛仔藍款式為統一快閃店限定。圖／1011‧SIP TEA提供

另外，首波系列也有機會加購「1011X史努比PVC收納袋」及2款「史努比杯子提袋」，「刺繡牛仔藍」款式為快閃店獨家限定，南西店則提供「黑色刺繡版」，不僅造型可愛，實用指數及方便性極高。而熱愛飲料的史努比控有福了，本次1011兩大店面同步開賣限定款聯名飲品「史努比巧克力棉花糖特調」，除了可嚐鮮濃郁香甜的滋味，上方還有3D史努比太空人在漂浮，但壞處是極有可能會讓人捨不得太快入口。

圖／1011‧SIP TEA提供
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圖／1011‧SIP TEA提供
圖／1011‧SIP TEA提供

系列聯名可還沒結束！另一波將於7/7正式販售，當日起點購50元以上聯名飲品，可加購入手「史努比雙層玻璃杯」，透明外層加上附在杯蓋的立體造型大頭，單看或打開都十分療癒。另外還有「史努比單面漁夫帽」，2大簡約卻別具特色的風格十分適合上街，看來史努比控7/15前要買到剁手手啦！

圖／1011‧SIP TEA提供
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圖／1011‧SIP TEA提供
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1011‧SIP TEA X SNOOPY 限定週邊

首波（即日起開賣）：1011X史努比PVC收納袋（加購價49元）、史努比黑金杯（加購價499元）、史努比獨家杯提刺繡牛仔藍/刺繡黑（加購價99元）、優惠組合Snoopy限量立體杯黑白配（加購價998元，附贈Snoopy PVC提袋1個）

第二波（7/7開賣）：Snoopy 雙層玻璃杯（加購價599元）、Snoopy單面漁夫帽（加購價399元）

1011‧SIP TEA X SNOOPY POP-up Store

地址：台北市信義區忠孝東路5段8號(統一時代B2)

1011 SIP TEA 南西店

地址：台北市中山區南京西路14號1樓(誠品生活南西)

營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五六 11:00-22:00

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