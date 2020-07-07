快訊

天安門是新冷戰關鍵？中共「反西方」意識形態的長期鬥爭

貴州公車衝入水庫行駛畫面曝光 21人死亡疑非意外

融合台法食尚美學　仙氣飄飄「液態氮冰淇淋」隱身東區巷弄裡

聯合新聞網 / 行遍天下
時髦清亮風格的空間設計，享有自然食材特製的上乘藝術冰品和甜點。
時髦清亮風格的空間設計，享有自然食材特製的上乘藝術冰品和甜點。

【圖／文：行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱身在東區巷弄裡的「N-Ice Taipei」，在大量植栽和大理石桌子與優雅設計感的傢飾陳列中，營造法式美學的時尚氣息。獨特的提供台灣少見的「液態氮冰淇淋」，因而以氮氣的化學符號「N」為命名及發想，代表所用食材皆為大自然恩賜的Nature，再藉由不破壞原味營養下，手工創製出最天然的冰品

高成本以零下超低溫的液態氮急速冷凍製成的冰淇淋，煙霧飄飄如同在仙境裡吃冰。
高成本以零下超低溫的液態氮急速冷凍製成的冰淇淋，煙霧飄飄如同在仙境裡吃冰。

將愛文芒果切片後，打成果汁再加上牛奶自製成冰柱後，削成細綿雪花冰，舖上滿滿的愛文和金煌兩種芒果，享有鮮甜好滋味。
將愛文芒果切片後，打成果汁再加上牛奶自製成冰柱後，削成細綿雪花冰，舖上滿滿的愛文和金煌兩種芒果，享有鮮甜好滋味。

讓人在這處舒適Nice環境，一瞧半開放式料理檯現點現做的時令鮮果冰霜、雪花綿、冰淇淋，甚至是以波特酒、西班牙桑格里拉、威士忌、古巴莫西多等酒款入冰的創意之作，與台灣在地的愛文芒果、金煌芒果、甲仙蜜芋頭，與法國頂級法芙娜巧克力、日本紫蘇等世界各國的原物料，都可在牆上的地圖標示清楚，知道國家地區來源，享受Nice服務下的Nice冰點和擺盤，像是在吃藝術品般擁有美學食尚好生活。

現場特調的古巴莫西多現製成冰淇林球，再打入氮氣，上桌後會附上一小杯蘭姆酒，可邊吃冰時邊加入添酒香，最後若變冰沙酒，也十足大人味的好喝。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場特調的古巴莫西多現製成冰淇林球，再打入氮氣，上桌後會附上一小杯蘭姆酒，可邊吃冰時邊加入添酒香，最後若變冰沙酒，也十足大人味的好喝。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

手工製的濃郁乳酪蛋糕，以桌邊服務撒上砂糖後，再現場炙燒，有顛覆想像的好食感。
手工製的濃郁乳酪蛋糕，以桌邊服務撒上砂糖後，再現場炙燒，有顛覆想像的好食感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

景點介紹

N-Ice Taipei

地址：台北市大安區大安路一段31巷42-1號

電話：02-8771-6601

營時：12:00～22:00(週一公休)

網址：Nicetaipei42

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰淇淋 冰品 古巴

延伸閱讀

在地水果冰淇淋當畢業禮物 嘉縣農會總幹事出奇招

最好喝的台灣老牌汽水？ 網狂點「心中冠軍」：超難買

IKEA外帶店「銅板早餐」只要49元 網大推：CP值超高

PABLO起司塔變「冰淇淋」了！奶油起司＋杏桃醬好搭

相關新聞

融合台法食尚美學　仙氣飄飄「液態氮冰淇淋」隱身東區巷弄裡

隱身在東區巷弄裡的「N-Ice Taipei」，在大量植栽和大理石桌子與優雅設計感的傢飾陳列中，營造法式美學的時尚氣息。獨特的提供台灣少見的「液態氮冰淇淋」，因而以氮氣的化學符號「N」為命名及發想，代表所用食材皆為大自然恩賜的Nature，再藉由不破壞原味營養下，手工創製出最天然的冰品。

浮誇系手搖買1送3！拾覺推超狂「四杯券」優惠升級三倍券 夢幻雲朵系列必喝

振興三倍券即將於7/15開跑，主打浮誇創意飲品的台中手搖品牌「拾覺細做輕飲」也不輸陣，率先推出「三倍券變大了」活動。只要憑200元面額振興券到店，即可購買4杯總價值280元的「蜜桃乳酪芝芝」、「桑葚乳

珍煮丹5大人氣飲品免費喝！「珍煮丹振興券」買200送200，限量5萬張手刀衝

全台瘋振興！職人飲品品牌「珍煮丹」搶先於振興券正式開跑前，推出「煮丹珍心券」。即日起至7/31，只要到店消費滿額200元，即可獲得價值200元的飲品兌換券，最高優惠可達「買3送5」，超狂好康太欠喝！

IKEA「芒果霜淇淋」回歸！一支只要銅板價20元，芒果控準備吃爆

芒果控準備開吃！近期全台各地高溫突破攝氏36度，讓不少人直呼吃不消，炎熱的夏季時節讓手搖飲、冰品店生意總是擠滿人潮。IKEA去年賣翻天的「芒果霜淇淋」也悄悄回歸了，芒果控路過別錯過。

貓奴準備開吃！日本「貓咪生吐司」將快閃來台　圓圓臉蛋＋超萌小尖耳萌翻

貓奴準備敲碗期待了！日本「貓咪生吐司」（Neko Neko Shokupan）去年底推出以貓臉為造型的生吐司萌翻網友，渾圓臉蛋搭配小尖耳，一秒融化貓奴的心。據了解，「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪吐司專賣店」預計將於9月來台快閃，疫情期間不飛能日本，也能品嘗最道地的日本貓臉吐司滋味。

不只有周杰倫、Y頭！5大「藝人手搖飲」盤點　跟著人氣清單朝聖去

全台大小飲料品牌數不盡，其中不少藝人也紛紛加入戰區，試著為猶如紅海的手搖市場殺出新血路。今天為大家簡單介紹5大知名藝人或網紅投資並推薦的手搖品牌，不僅有特色飲品可嚐鮮，還有機會見到熟悉的一日店長，粉絲

聯名御守款乖乖好可愛！Mr.Wish推「挺你振興券」 買200元送200元

配合即將正式開跑的振興三倍券，主打水果系列茶飲的品牌Mr.Wish趁勢出擊，同步於7/15推出「挺你振興券」，活動期間凡至Mr.Wish門市消費滿額200元，立馬加送內含總價值達200元的優惠券乙本，

「史努比黑金款造型杯、SNOOPY雙層玻璃杯」太生火！1011 SIPTEA新推5+1聯名飲料周邊快搶

被手搖耽誤的史努比控天堂？手搖品牌「1011‧SIP TEA」去年起不定時限量推出史努比超萌聯名周邊，本次與國際品牌Snoopy IP聯名合作統一時代快閃店，限定期間一口氣新推限量立體杯款、雙層玻璃杯

甜點控衝了！PAUL「草莓千層派」買一送一連7天　吃一波狂歡法國國慶

甜點控吃起來！法國PAUL麵包甜點沙龍，為了慶祝 7月法國國慶日 (Bastille Day)，盛大舉辦第三年明星商品「草莓千層派」買一送一優惠活動，連續7天甜點控日期快筆記！

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回歸！海鹽牛奶糖接力登場

去年夏季期間限定推出的麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」，自即日起再度回歸市場。除此之外，7月22日起，還會有全新口味的「森永海...

全家「青森蘋果霜淇淋」新口味！每一口都吃得到蘋果香氣 ，加碼推連3天特價

全家便利商店又推出新口味霜淇淋啦！充滿濃郁夏天清爽口感的「青森蘋果霜淇淋」，淡淡的鵝黃色光視覺就能感到消暑感，搭配紅色撞色餅皮，不只好吃也好拍！

Beard papa芒果季回歸！愛文芒果泥內餡　一咬爆漿超欠吃

一講到夏天，就是酸酸甜甜的「芒果季」，咬下黃澄澄果肉，立馬感受到滿滿的夏日氣息。Beard papa芒果泡芙是眾多粉絲們敲碗期待的，今年7、8月快閃回歸，不衝一波怎麼行！ Beard papa以販售

熱門新聞

懶人包／第2波「振興三倍券」4大超商預購優惠再延長

晚上11點才賣！麥當勞「深夜雞塊套餐」還加碼麥脆雞腿

生日、身份證、門牌有「7」！hot7鐵板燒「第2客77折」

珍煮丹5大人氣飲品免費喝！「珍煮丹振興券」買200送200，限量5萬張手刀衝

只有3天！身份證「3個7」　銀座杏子豬排「新品享7折」

全台最大「Hello Kitty主題餐廳」將開幕！200坪空間＋三麗鷗6大角色園區必衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。