融合台法食尚美學 仙氣飄飄「液態氮冰淇淋」隱身東區巷弄裡
【圖／文：行遍天下】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
隱身在東區巷弄裡的「N-Ice Taipei」，在大量植栽和大理石桌子與優雅設計感的傢飾陳列中，營造法式美學的時尚氣息。獨特的提供台灣少見的「液態氮冰淇淋」，因而以氮氣的化學符號「N」為命名及發想，代表所用食材皆為大自然恩賜的Nature，再藉由不破壞原味營養下，手工創製出最天然的冰品。
讓人在這處舒適Nice環境，一瞧半開放式料理檯現點現做的時令鮮果冰霜、雪花綿、冰淇淋，甚至是以波特酒、西班牙桑格里拉、威士忌、古巴莫西多等酒款入冰的創意之作，與台灣在地的愛文芒果、金煌芒果、甲仙蜜芋頭，與法國頂級法芙娜巧克力、日本紫蘇等世界各國的原物料，都可在牆上的地圖標示清楚，知道國家地區來源，享受Nice服務下的Nice冰點和擺盤，像是在吃藝術品般擁有美學食尚好生活。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
景點介紹
N-Ice Taipei
地址：台北市大安區大安路一段31巷42-1號
電話：02-8771-6601
營時：12:00～22:00(週一公休)
網址：Nicetaipei42
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