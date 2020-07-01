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甜點控衝了！PAUL「草莓千層派」買一送一連7天　吃一波狂歡法國國慶

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
PAUL連三年推「草莓千層派」買一送一活動。 圖／PAUL TAIWAN
PAUL連三年推「草莓千層派」買一送一活動。 圖／PAUL TAIWAN

甜點控吃起來！法國PAUL麵包甜點沙龍，為了慶祝 7月法國國慶日 (Bastille Day)，盛大舉辦第三年明星商品「草莓千層派」買一送一優惠活動，連續7天甜點控日期快筆記！

PAUL的千層蛋糕是不少甜點控指名必吃的甜點之一。 圖／PAUL TAIWAN
PAUL的千層蛋糕是不少甜點控指名必吃的甜點之一。 圖／PAUL TAIWAN

法國PAUL麵包甜點沙龍人氣商品「草莓千層派」是不少甜點控的心頭肉，滿滿的卡士達內餡與新鮮草莓完美結合，每一口都能吃到幸福甜蜜滋味。為了慶祝7月法國國慶日，PAUL第三年推出明星商品「草莓千層派」買一送一的優惠活動。去年有不少粉絲大嘆搶不到，今年PAUL的草莓備貨量是去年的1.5倍，更是達1.5公噸之多，也特例開放「會員」提前3天預購，提升粉絲們買到的機會！

第一波「會員搶先預購」即日起至7月3日（五），憑「會員資格」即可享外帶草莓千層派／份，送千層派／份（口味可任選），預購方式可前往門市或電話預購，需出示會員卡、有效證件或報電話即可，取貨時間則為7月4日（六）至7月7日（二）。

第二波活動開放給一般消費者，凡7月8日（三）至7月14日（二）外帶草莓千層派／份，就送千層派／份（口味可任選），每人最多限購兩組，送完為止，若外帶轉內用，需酌收10%服務費，各店每日開賣時段早上11:00，其他出爐時段依門市公告。

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