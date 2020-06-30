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全家「青森蘋果霜淇淋」新口味！每一口都吃得到蘋果香氣 ，加碼推連3天特價
全家便利商店又推出新口味霜淇淋啦！充滿濃郁夏天清爽口感的「青森蘋果霜淇淋」，淡淡的鵝黃色光視覺就能感到消暑感，搭配紅色撞色餅皮，不只好吃也好拍！
全家便利商店霜淇淋是不少大人小孩都愛的人氣點心，多款期間限定口味都能引起消費者關注，前陣子推出澎湖仙人掌霜淇淋大受好評，這回帶來全新滋味「青森蘋果霜淇淋」，7/1起開賣，霜淇淋控又有新品可以嘗鮮了！
「青森蘋果霜淇淋」選用日本青森縣蘋果榨成汁為基底製成的霜淇淋，每一口都有淡淡的蘋果香氣，蘋果控千萬別錯過。另外為了慶祝新品上市，全家APP商品預售７月1日起至７月3日霜淇淋享優惠2支59元，連三天約伴一起吃冰消暑。
全家「青森蘋果霜淇淋」販售資訊
時間：７月1日起
售價：39元/支
優惠：7/1至7/3全家APP商品預售3日快閃優惠霜淇淋2支59元（不限口味）。
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