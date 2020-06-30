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Beard papa芒果季回歸！愛文芒果泥＋招牌卡士達醬泡芙 一咬爆漿超欠吃
一講到夏天，就是酸酸甜甜的「芒果季」，咬下黃澄澄果肉，立馬感受到滿滿的夏日氣息。Beard papa芒果泡芙是眾多粉絲們敲碗期待的，今年7、8月快閃回歸，不衝一波怎麼行！
Beard papa以販售新鮮現烤優質泡芙而為大眾所喜愛，餐點採現點現灌，全程手工包製，做出令人充滿活力、露出幸福微笑，一直是我們的宗旨與品牌精神，不斷嘗試與創新，不定期推出新品，時時傾聽顧客意見，努力研發新外皮，供消費者更多選擇。
近期才端出6月限定「烤地瓜泡芙」新口味，Beard papa馬不停蹄回歸大眾期待已久的芒果季。為了呈現芒果完美的香甜滋味， Beard papa 特別選用鮮嫩多汁甜度破表的愛文芒果，beard papa泡芙職人將愛文芒果泥拌入招牌卡士達內餡，注入繽紛夏日燦爛黃色系，保留芒果最原始的香甜，調製出酸甜適中且不膩口的獨家配方，入口細緻軟綿，盡是芒果濃郁的香氣與滑順爽口，一口咬下，立馬感受到台灣專屬的夏日熱情，讓我們一起芒～下去!
芒果卡士達內餡與beard papa各式招牌餅皮融合後，結合出多樣絕佳滋味來滿足不同的需求！消費者可選擇日式泡芙、菠蘿泡芙、卡滋卡滋、mini泡芙加入芒果卡士達內餡，每一款外皮都帶來不同口感，讓人一次想全包，期間限定快閃至8/31，數量有限售完為止，芒果控準備衝一波
「Beard papa芒果季」販售資訊
地點：全台門市
時間：7/1-8/31數量有限售完為止
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