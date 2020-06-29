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最台古早味透心涼！春陽茶事新推「冬瓜檸檬粉條」 Ｑ彈粉條吃個過癮
飲料品牌「春陽茶事」3月曾憑藉復刻風味「飛燕煉乳系列」虜獲不少饕客芳心，本次夏季將最強古早味的粉條冰完美變身，推出消暑款「冬瓜檸檬粉條」，讓咀嚼控欲罷不能。
「冬瓜檸檬粉條」外觀白色與棕色的漸層十分吸睛，嚴選台南東山冬瓜磚，經手工慢火熬煮成醇香的冬瓜汁，搭配屏東九如的綠檸檬，打造出酸甜滋味的基底。最後加入作為核心靈魂的手搖界新興配料「手工粉條」，清爽彈牙口感替飲品大大加分。
新品中杯售價為新台幣45元、大杯55元，7/1起在全台春陽茶事門市皆可購入，炎熱夏天最適合來點沁涼的享受啦！
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