尋找「料++」！3字同音「爆量楊枝甘露」連7天免費喝　加碼88折優惠

近日台灣頻頻飆出高溫，像是台北先前才連六天36度的高溫，其他各地也普遍超過34度以上，全台熱透透。因應夏季酷暑，7-ELEVEN近日推出多款消暑冰品，其中引人注目的是「M&M’s冰淇淋餅乾」，由兩片深巧克力餅乾配上內餡濃郁的巧克力冰淇淋，外酥內軟，吃起來非常爽口而且不死甜，日前獨家限量上市就獲得好評。另外7-ELEVEN指定冰品，至七月初可抽任兩件最低零元的超優好康。欲解熱的你，快快試試好手氣並購買新品嘗鮮吧！

2020-06-24 16:07