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尋找「料++」！3字同音「爆量楊枝甘露」連7天免費喝　加碼88折優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
Mr.Wish推出兩款芒果系列，整杯滿滿都是料，浮誇份量好拍又有飽足感。圖／Mr.Wish提供
Mr.Wish推出兩款芒果系列，整杯滿滿都是料，浮誇份量好拍又有飽足感。圖／Mr.Wish提供

全台掀起楊枝甘露旋風，主打水果手搖的「Mr.Wish」也乘勝追擊，除了同步推出楊枝甘露新品，更祭出超狂優惠。只要名字3字皆與「料++」同音，活動期間即可免費獨享2杯「楊枝甘露」，每杯價值85元，簡直太欠喝！

芒果厚奶（左）中杯為60元、大杯為80元；楊枝甘露（右）售價85元。圖／Mr.Wish提供
芒果厚奶（左）中杯為60元、大杯為80元；楊枝甘露（右）售價85元。圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish將於6/29至7/5期間推出楊枝甘露免費喝活動，凡名字中3字皆含「ㄌㄧㄠˋㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚ」諧音字，私訊官方臉書專頁，經確認即可免費獲得2杯「楊枝甘露」！無法3字全中也別擔心，只要名字中任一字與「料++」同音，7/6至7/12期間至全台門市，出示身份證件，購買楊枝甘露即享88折優惠。

Mr.Wish「楊枝甘露」將港式楊枝甘露甜點變身大杯飲料，強調喝得到滿滿的芒果冰沙與椰奶香味，吸入口還吃得到葡萄柚、西米露及芒果果肉的靈魂組合，尤其芒果控千萬別錯過這波好康啦！

「芒果厚奶」（右）則以鮮奶製成冰沙，加入新鮮芒果丁，主打濃郁風味。圖／Mr.Wish提供
「芒果厚奶」（右）則以鮮奶製成冰沙，加入新鮮芒果丁，主打濃郁風味。圖／Mr.Wish提供

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