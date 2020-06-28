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尋找「料++」！3字同音「爆量楊枝甘露」連7天免費喝 加碼88折優惠
全台掀起楊枝甘露旋風，主打水果手搖的「Mr.Wish」也乘勝追擊，除了同步推出楊枝甘露新品，更祭出超狂優惠。只要名字3字皆與「料++」同音，活動期間即可免費獨享2杯「楊枝甘露」，每杯價值85元，簡直太欠喝！
Mr.Wish將於6/29至7/5期間推出楊枝甘露免費喝活動，凡名字中3字皆含「ㄌㄧㄠˋㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚ」諧音字，私訊官方臉書專頁，經確認即可免費獲得2杯「楊枝甘露」！無法3字全中也別擔心，只要名字中任一字與「料++」同音，7/6至7/12期間至全台門市，出示身份證件，購買楊枝甘露即享88折優惠。
Mr.Wish「楊枝甘露」將港式楊枝甘露甜點變身大杯飲料，強調喝得到滿滿的芒果冰沙與椰奶香味，吸入口還吃得到葡萄柚、西米露及芒果果肉的靈魂組合，尤其芒果控千萬別錯過這波好康啦！
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