五種料任你加！CoCo「綠豆沙版五小福」攜冰沙系列出擊　7月祭限時優惠

飽足系飲料品牌「CoCo都可」本月才剛推出優酪乳口味的楊枝甘露，日前乘勝追擊推出「冰沙系列」，用6款限定品項為大家消暑，夏天一定要喝爆。

圖／CoCo都可提供

其中夏季經典款「綠豆沙」及「綠豆沙牛奶」為店內熱銷商品，同步回歸之餘也推出「綠豆沙自由配」，5款人氣配料如珍珠、布丁、仙草、蜜香凍及西谷米皆開放按喜好自由搭配，喜歡清爽口感別忘了添加西谷米，全款加好加滿則彷彿在喝綠豆沙版「五小福」呢！7月上市期間祭出限定優惠，截至7/31前可享55元優惠價，代表只需5元即可將綠豆沙手搖升級加料，喜歡吃配料的手搖粉絲絕對要把握。

圖／CoCo都可提供

除了綠豆沙，CoCo都可「冰沙系列」也一口氣推出3大芒果款，不僅喝得到「芒果冰沙」及「芒果歐蕾」，莓果控絕對不能錯過芒果與莓果全新絕妙結晶「芒果紅了冰沙」，另外還有草莓與蔓越莓打造的「莓果優優冰沙」，粉嫩的視覺加上酸甜風味，準備撩撥少女心。

圖／CoCo都可提供

圖／CoCo都可提供

CoCo冰沙系列 資訊

價格：「芒果紅了冰沙」60元、「芒果冰沙」50元、「芒果歐蕾」65元；中杯限定「莓果優優冰沙」60元；「綠豆沙牛奶」65元、「綠豆沙」50元、「綠豆沙自由配」7月限定55元（原價60元）。

延伸閱讀：

．優酪乳楊枝甘露好芒！CoCo新推升級版「楊枝甘露搖搖凍」

．韓系楊枝甘露！STREET CHURROS「楊枝甘露啵啾」期間限定