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韓系楊枝甘露！STREET CHURROS「楊枝甘露啵啾」芒果霜淇淋＋吉拿圈組合期間限定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Street Churros Taiwan
圖／Street Churros Taiwan

楊枝甘露界新秀加一！來自韓國的超人氣連鎖品牌STREET CHURROS，主打各款特色吉拿圈組合，搭配夢幻視覺輕鬆虜獲甜點控的芳心。本次獨家推出「楊枝甘露啵啾」，融合芒果季最夯港式風情，準備狙擊芒果控！

圖／Street Churros Taiwan
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STREET CHURROS「楊枝甘露啵啾」主要的霜淇淋基底由百分百芒果泥製成，上方搭配Ｑ彈的白玉珍珠、新鮮芒果果肉和葡萄柚果粒，再淋上特調椰奶，最後插上現炸肉桂吉那圈，打造出不失台味的韓系楊枝甘露。這款「楊枝甘露啵啾」即日起開賣，採期間限定販售，最新消暑聖品千萬別錯過啦！

圖／Street Churros Taiwan
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圖／Street Churros Taiwan
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STREET CHURROS門市資訊

旗艦店地址：大安區光復南路260巷24號

天玉店地址：士林區天玉街38巷18弄6號

動物園地址：文山區新光路二段30號（駱駝區）

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