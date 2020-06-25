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爆餡蒜包超誘人！韓國超夯款「爆漿乳酪裝蒜包」台北吃得到，加碼全新巧克力卡士達+泡菜口味

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
新品上市期間祭出優惠價，原價59元的爆漿酸乳酪裝蒜包為55元，4款新口味原價69，皆可以65元購入。圖／布里王子の麵包廚房提供
新品上市期間祭出優惠價，原價59元的爆漿酸乳酪裝蒜包為55元，4款新口味原價69，皆可以65元購入。圖／布里王子の麵包廚房提供

下午茶就決定是你！去年在韓國掀起洗版熱潮的「爆漿奶油大蒜麵包」，在台灣烘焙品牌「布里王子の麵包廚房」改良下，變身「爆漿酸乳酪裝蒜包」，開賣後同樣受到大批饕客青睞，成為暢銷人氣品項。趁著夏季來襲，品牌一口氣推出4種全新口味，用泡菜、咖喱、明太子還有甜口味的巧克力卡士達，創造獨一無二的美味。

爆漿酸乳酪裝蒜包。圖／布里王子の麵包廚房提供
爆漿酸乳酪裝蒜包。圖／布里王子の麵包廚房提供

「布里王子の麵包廚房」販售各種歐式、台式麵包及糕餅，這款精心打造的「爆漿酸乳酪裝蒜包」採用酸乳酪取代原版的奶油，搭配雲林在地蒜頭、奶油與巴西里特製成大蒜奶油醬，麵包體則主打使用三種麵粉混合豆泥製作。圓形麵包裝入酸乳酪蒜醬後，烤成外酥內軟的口感，外觀可口之餘，撥開後爆量的內餡更是靈魂精華。

酸乳酪印度雞肉咖哩。圖／布里王子の麵包廚房提供
酸乳酪印度雞肉咖哩。圖／布里王子の麵包廚房提供

除了經典款，本次品牌挑戰以鹹食材混合酸乳酪推出3款特色品項。「酸乳酪印度雞肉咖哩」濃郁的咖喱香氣可考慮作為主餐享用，「酸乳酪韓式泡菜」依循正宗韓國光州泡菜做法手工醃製，吃得到道地韓式風味的爽口泡菜滋味，另一款「酸乳酪明太子」採用北海道明太子，搭配芥末沙拉醬，鹹香但微嗆的味道太過癮！

酸乳酪韓式泡菜。圖／布里王子の麵包廚房提供
酸乳酪韓式泡菜。圖／布里王子の麵包廚房提供

酸乳酪明太子。圖／布里王子の麵包廚房提供
酸乳酪明太子。圖／布里王子の麵包廚房提供

若想要來頓甜點，新品系列也有巧克力控必吃的「巧克力卡士達」。麵包塞入頂級榛果巧克力及不甜膩的卡士達醬，每顆還吃得到榛果顆粒，再加上表層灑放的比利時可可粉與杏仁角，整體風味升級，簡直太欠吃！招牌蒜包和4大新品不論視覺、味覺都極為誘人，絕對值得朝聖一波！

巧克力卡士達。圖／布里王子の麵包廚房提供
巧克力卡士達。圖／布里王子の麵包廚房提供

布里王子の麵包廚房

台北車站微風店地址：台北市中正區北平西路3號B1

台北捷運M6店地址：台北市中正區忠孝西路一段49號B1

板橋埔墘店地址：新北市板橋區板橋中山路2段98之一號

萬隆店地址：台北市文山區羅斯福路五段204號

新品上市期間祭出優惠價，酸乳酪印度雞肉咖哩售價65元、巧克力卡士達65元、爆漿酸乳酪裝蒜包為55元、酸乳酪韓式泡菜65元、酸乳酪明太子65元。圖／布里王子の麵包廚房提供
新品上市期間祭出優惠價，酸乳酪印度雞肉咖哩售價65元、巧克力卡士達65元、爆漿酸乳酪裝蒜包為55元、酸乳酪韓式泡菜65元、酸乳酪明太子65元。圖／布里王子の麵包廚房提供

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