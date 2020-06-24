7-11獨家推出「M&M’s」冰淇淋餅乾！ 指定冰品任兩件最低只要0元，還有哈根達斯買2送1

近日台灣頻頻飆出高溫，像是台北先前才連六天36度的高溫，其他各地也普遍超過34度以上，全台熱透透。因應夏季酷暑，7-ELEVEN近日推出多款消暑冰品，其中引人注目的是「M&M’s冰淇淋餅乾」，由兩片深巧克力餅乾配上內餡濃郁的巧克力冰淇淋，外酥內軟，吃起來非常爽口而且不死甜，日前獨家限量上市就獲得好評。另外7-ELEVEN指定冰品，至七月初可抽任兩件最低零元的超優好康。欲解熱的你，快快試試好手氣並購買新品嘗鮮吧！

M&M’s冰淇淋餅乾，是由兩片深巧克力餅乾製成，咬起來不會因為冰製而軟爛，反而帶有一點脆脆的口感，再配上濃郁但不死甜的巧克力冰淇淋內餡，最後撒上招牌M&M巧克力豆，整塊吃起來多層次從巧克力豆的顆粒感、到餅乾的酥脆感與內陷冰冰綿綿的滑順感，簡直冰淇淋界的極品。此外7-ELEVEN也同步推出「士力架巧克力冰淇淋甜筒」經典巧克力配上花生顆粒與焦糖，想像冰製的口感，絕對可以刺激你的味蕾，好好消暑一番。

日前推出的巧克力系列冰淇淋，都非常惹人喜愛。 圖／IG網友 阿丹吃冰人生授權

最後值得一提的是，即日起至7月5日，只要下載7-ELEVEN App，並登入OPEN POINT帳號，指定冰品抽獎最低只要0元！另外加碼還推出即日起連5天(6月24日至6月28日止)，只要在7-ELEVEN App點選「我的好康」，並在LINE推播優惠活動中出示相關條碼，哈根達斯買2送1（香草/巧克力/草莓/焦糖核果/岩鹽巧克力餅乾任選），諸多冰品好康，推薦冰品控快衝！

即日起至6月28日，推出哈根達斯買二送一活動。 圖／7-11官方App

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