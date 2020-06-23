抹茶＋紫米＋Q茶凍！鹿角巷「輕酸奶系列2.0」全台登場，限定5日第二杯半價

台灣茶飲品牌「鹿角巷」，憑藉話題韓劇《永遠的君主》的超強置入掀起主角同款嚐鮮潮。雖劇集已完美落幕，但品牌選擇升級出擊，推出「輕酸奶系列2.0」，上市首五日更加碼第二杯半價優惠，酸奶控們趕快把握！

圖／鹿角巷提供

鹿角巷全新「輕酸奶系列」共有三款飲品，分別為「原味紫米酸奶」、「抹茶紫米酸奶」、「白桃烏龍紫米酸奶」，6/24起於全台門市皆可購入。本次改版組合不僅將紫米與酸奶一併打成冰沙，還加入了口感清爽的Q茶凍，體驗新風味之餘更增添飽足感。而此系列選用促進消化的輕纖酸奶，搭配爽口的配料，堪稱喝了身體低負擔，夏季想來杯輕盈消暑的手搖杯時，三種口味任你挑！

圖／鹿角巷提供

想嚐鮮的人，可以揪朋友一起享輕酸奶系列「任選第二杯半價」優惠。6/24起至6/28，只要加入鹿角巷LINE好友，出示LINE優惠券，皆可兌換第二杯半價優惠，不限同品項但優惠以價低者計。另外提醒大家每人帳號只能兌領一次，優惠不提供合併適用。

加入鹿角巷LINE好友（@thealley.da）可享第二杯半價優惠，限定5日。圖／鹿角巷提供

延伸閱讀：

．摩艾冰磚太萌！新北「摩艾水果冰」平價又吸睛，夏季限定荔枝山必吃

．好丘「山系冰品」真古錐！「玉山挫冰」芒果好誘人，合歡冰沙嚐一口輕鬆攻頂