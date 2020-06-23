聽新聞
test
0:00 / 0:00

抹茶＋紫米＋Q茶凍！鹿角巷「輕酸奶系列2.0」全台登場，限定5日第二杯半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
中杯限定「原味紫米酸奶」北部售價70元、中南部為65元；「抹茶紫米酸奶」及「白桃烏龍紫米酸奶」北部為75元，中南部70元。圖／鹿角巷提供
中杯限定「原味紫米酸奶」北部售價70元、中南部為65元；「抹茶紫米酸奶」及「白桃烏龍紫米酸奶」北部為75元，中南部70元。圖／鹿角巷提供

台灣茶飲品牌「鹿角巷」，憑藉話題韓劇《永遠的君主》的超強置入掀起主角同款嚐鮮潮。雖劇集已完美落幕，但品牌選擇升級出擊，推出「輕酸奶系列2.0」，上市首五日更加碼第二杯半價優惠，酸奶控們趕快把握！

圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

鹿角巷全新「輕酸奶系列」共有三款飲品，分別為「原味紫米酸奶」、「抹茶紫米酸奶」、「白桃烏龍紫米酸奶」，6/24起於全台門市皆可購入。本次改版組合不僅將紫米與酸奶一併打成冰沙，還加入了口感清爽的Q茶凍，體驗新風味之餘更增添飽足感。而此系列選用促進消化的輕纖酸奶，搭配爽口的配料，堪稱喝了身體低負擔，夏季想來杯輕盈消暑的手搖杯時，三種口味任你挑！

圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

想嚐鮮的人，可以揪朋友一起享輕酸奶系列「任選第二杯半價」優惠。6/24起至6/28，只要加入鹿角巷LINE好友，出示LINE優惠券，皆可兌換第二杯半價優惠，不限同品項但優惠以價低者計。另外提醒大家每人帳號只能兌領一次，優惠不提供合併適用。

加入鹿角巷LINE好友（@thealley.da）可享第二杯半價優惠，限定5日。圖／鹿角巷提供
加入鹿角巷LINE好友（@thealley.da）可享第二杯半價優惠，限定5日。圖／鹿角巷提供

延伸閱讀：

摩艾冰磚太萌！新北「摩艾水果冰」平價又吸睛，夏季限定荔枝山必吃

好丘「山系冰品」真古錐！「玉山挫冰」芒果好誘人，合歡冰沙嚐一口輕鬆攻頂

相關新聞

抹茶＋紫米＋Q茶凍！鹿角巷「輕酸奶系列2.0」全台登場，限定5日第二杯半價

台灣茶飲品牌「鹿角巷」，憑藉話題韓劇《永遠的君主》的超強置入掀起主角同款嚐鮮潮。雖劇集已完美落幕，但品牌選擇升級出擊，推出「輕酸奶系列2.0」，上市首五日更加碼第二杯半價優惠，酸奶控們趕快把握！

春水堂「烏金狀元珍奶」回歸了！仙草凍＋珍奶超欠喝　加碼推「愛玉檸檬、冬瓜系」飲品

春水堂迷總算等到了！春水堂每年夏季賣翻天的人氣商品「烏金狀元珍奶」回歸了，甘醇仙草汁融合鐵觀音奶香的獨特馥郁，盛入潤口仙草凍與Q彈珍珠，每一口都消暑又好喝。此外，另兩款夏季限定飲品「冬瓜檸檬凍飲」、「愛玉檸檬翡翠綠茶」也都能在菜單上瞧見了，春水堂的飲品控把握時間喝一波。

好丘「山系冰品」真古錐！「玉山剉冰」芒果好誘人，合歡冰沙嚐一口輕鬆攻頂

美景不僅能去能拍，原來也能吃！台北夏季最夯冰品近日重磅回歸，「好丘GOOD CHO'S」日前推出期間限定「山系剉冰」及「山系冰沙」，以台灣人氣山岳命名，結合當季水果及茶品，打造視、味覺一次滿足的最狂消

優酪乳楊枝甘露好芒！CoCo新推升級版「楊枝甘露搖搖凍」，飽足系霸主回歸

優酪乳楊枝甘露太芒！CoCo新推升級版「楊枝甘露搖搖凍」，飽足系霸主回歸 楊枝甘露太芒！CoCo新推升級版「楊枝甘露搖搖凍」，獨家優酪乳風味喝爆

全聯We Sweet芒果季！獨家販售吳寶春芒果米蘭麵包

夏日瘋芒果，全聯We Sweet芒果季登場，自6/19起至7/02期間推出8款現貨甜點，嚴選台南愛文芒果，搭配進口法國芒...

棒棒糖鬆餅太萌、芒果荔枝優格冰沙好欠喝！「1011 SIPTEA」推5款消暑新品

中山手搖品牌「1011 SIP TEA」主打健康路線，近年則憑藉超萌限定史努比聯名引起粉絲搶購熱潮，本次夏季首推「棒棒糖鬆餅」及3款優格冰沙，讓大家夏日可以快樂消暑！ 1011 SIP TEA將

冰控衝了！「瑞士三角巧克力雪糕」家樂福開賣　濃郁焦糖香氣＋酥脆巧克力外皮超欠吃

去年底澳洲上架「瑞士三角巧克力雪糕」造成搶購，讓不少台灣消費者相當羨慕，這回台灣也開賣了，目前僅在家樂福上架，喜歡瑞士三角巧克力風味的巧克力老饕，今年夏天一定要來支嘗嘗 瑞士三角巧克力的濃郁口味是不

超萌山型捲！金帛手製「可爾卑思山型捲」新口味　可爾必思內餡＋酸甜莓果超欠吃

粉色系配色就是讓人少女心大噴發！台中生乳捲專賣人氣名店「金帛手製 KINBER MADE」過去曾推出「抹莓富士山生乳捲」，把富士山包裹在生乳捲更添甜點的趣味性，不管味覺視覺都是大享受，這回再推「可爾卑思山型捲」，粉系配色好吃又好拍！

8大顆現剝荔枝！鶴茶樓新口味「荔枝甘露」超霸氣，8顆荔枝果肉一咬爆汁

主打紅茶專賣店的「鶴茶樓」今年3月底開幕至今廣受好評，不只茶飲口味講究，民初時代的復古風格店裝更讓人一秒圈粉。今夏第一彈限定飲品「楊枝甘露」開賣就熱銷，加碼推第二彈夏季限定新品「荔枝甘露」，霸氣加入8

珍煮丹「泰式奶茶雪糕、黑糖珍奶酷繽沙」必吃！聯名全家首推9款泰式+黑糖系列快吃爆

黑糖控、泰奶控一次狙擊！！曾推出全台首款黑糖珍奶甜筒的「珍煮丹」，本次再度聯手全家便利商店，打造台灣首支泰奶雪糕，更以黑糖、珍珠、鮮奶等品牌特色為基底，打造9款甜點、冰品、零食及罐裝飲品等聯名產品。全

星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」新口味！加碼6月底4天「買一送一」快筆記

星巴克今年夏季迎來多款話題新品，繼日前推出夢幻系美人魚星冰樂之後，這回再推「芝麻杏仁豆腐星冰樂」新口味；同時，星巴克還加碼6月底推4天限定品項「買一送一」的優惠活動，咖啡控鬧鐘設定好囉！ 星巴克5月

新竹「7cm內餡紅豆餅」插旗台北101！身分證含「1、0、1」多送1顆　連5天衝一波

台北人吃一波了！新竹浮誇系車輪餅「青畑九號豆製所」以超狂7cm內餡打響名氣，不只新竹人愛吃，更是遊客指名必買的散步點心，前陣子北上台北內湖展店讓不少台北人免衝新竹就能解嘴饞，這回插旗台北101讓更多喜愛車輪餅的吃貨族又有新據點了！

熱門新聞

現賺167元！麥當勞贈「早餐優惠券」　免費吃薯餅

一句「想吃芒果」鑄下大錯 媽媽爆買讓他下次不敢亂說話了

芥末美乃滋配柴魚片！肯德基新推「大阪燒無骨脆雞」

懶人包／「4大超商端午連假限時優惠」咖啡、霜淇淋、冰品全都有

美祿怎麼「吃」最對味？網友神搭配「加在飯上超級好吃」

「楊枝甘露舒芙蕾」切開就爆漿太誘人！台北浮誇系餐廳首推7款港式新品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。