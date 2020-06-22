春水堂「烏金狀元珍奶」回歸了！仙草凍＋珍奶超欠喝　加碼推「愛玉檸檬、冬瓜系」飲品

春水堂迷總算等到了！春水堂每年夏季賣翻天的人氣商品「烏金狀元珍奶」回歸了，甘醇仙草汁融合鐵觀音奶香的獨特馥郁，盛入潤口仙草凍與Q彈珍珠，每一口都消暑又好喝。此外，另兩款夏季限定飲品「冬瓜檸檬凍飲」、「愛玉檸檬翡翠綠茶」也都能在菜單上瞧見了，春水堂的飲品控把握時間喝一波。 春水堂推人氣夏季限定飲品。 圖／春水堂

春水堂「烏金狀元珍奶」2017年首次開賣就熱銷，成為每年夏季必推期間限定經典飲品，以甘醇仙草汁融合鐵觀音的獨特馥郁，盛入清香潤口仙草凍與Q彈珍珠，難以忘懷的豐美古早味令不少飲料控都豎起大拇指，今年回歸預計販售至10月底，透清涼的滋味絕對一喝上癮。

另外，春水堂冬瓜系飲品也順勢回歸，包括熱銷人氣商品「冬瓜觀音凍飲」、「冬瓜檸檬凍飲」，微甜滋味搭配鐵觀音的茶香，或是佐檸檬清新的酸甜滋味都是夏天必喝限定款。

春水堂「夏季限定飲品」販售資訊

時間：即日起至10月31日

地點：全台春水堂門市開賣，百貨店僅提供冬瓜觀音凍飲、冬瓜檸檬凍飲。 春水堂推人氣夏季限定飲品。 圖／春水堂

春水堂推人氣夏季限定飲品。 圖／春水堂

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