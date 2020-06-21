好丘「山系冰品」真古錐！「玉山挫冰」芒果好誘人，合歡冰沙嚐一口輕鬆攻頂

美景不僅能去能拍，原來也能吃！台北夏季最夯冰品近日重磅回歸，「好丘GOOD CHO'S」日前推出期間限定「山系剉冰」及「山系冰沙」，以台灣人氣山岳命名，結合當季水果及茶品，打造視、味覺一次滿足的最狂消暑聖品。

圖／好丘Good Cho's

「好丘GOOD CHO'S」以貝果最為著名，但每逢夏天都會自由切換冰店身份，推出好拍又好味的山系冰品系列。本次好丘信義店推出了四款特色冰品，各自以台灣山岳玉山、阿里山、陽明山、合歡山為名，主打日式刨冰加台式甜湯，更首度與多家走天然路線的冰淇淋品牌合作，呈現出絕美外觀之餘，還能完美體驗創意十足的本土特色。

圖／好丘Good Cho's

還未攻陷台灣最高峰玉山的人，可先品嚐「玉山挫冰」輕鬆登頂！這款的半山腰放入愛文芒果與芭樂丁，間中混搭香草冰釀鳳梨，最後淋上金鑽鳳梨醬，頂部還吃得到一球「Baxter」芒果牛乳冰淇淋，絕妙風味太欠吃。而「阿里山挫冰」則是有蜜芋頭塊及地瓜圓的經典台味組合，內部暗藏順滑的仙草凍，再淋上阿薩姆奶茶淋醬及放上「舞間茶心」奶茶冰淇淋，懷念的滋味令人上癮。

圖／好丘Good Cho's

另外茶控可選擇台北熱門的「陽明山」，台式綠豆冰混搭鐵觀音風味，香氣濃郁口感溫和；而「合歡山」則是在清涼刨冰上淋上玫瑰火龍果醬，再投入荔枝及各款酸甜果物像是漬蘋果、蜂蜜漬洛神，鮮艷的視覺彷彿與陽明山每季盛開的花海神同步。

圖／好丘Good Cho's

「山系冰沙系列」則為好丘圓山店限定，核心用料與挫冰相似，等於是迷你版山岳。「小玉山冰沙」喝得到檸檬冰沙，搭配金鑽鳳梨切片及間中的芒果，混出涼爽風味；「小合歡冰沙」則是在檸檬冰沙基底下，加上蜂蜜洛神乾與蘋果的組合，還喝得到桑椹果粒醬風味。山系冰品即日起已在指定店面販售，山友冰品控絕對要出發趕上這波夢幻山景啊！

圖／好丘Good Cho's

好丘GOOD CHO'S（信義店）

地址：台北市信義區松勤街54號

時間：1130-1700（每日限量，售完為止）

價格：四款山系剉冰皆220元，點購主餐搭配A.B任一套餐，即可享以120元將套餐甜點升級為山系剉冰

好丘GOOD CHO'S（圓山店）

地址：台北市中山區玉門街1號（花博公園MAJI廣場）

時間：1000-1700

價格：山系冰沙小玉山、小合歡90元，任兩杯享好友分享價150元

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