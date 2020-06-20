優酪乳楊枝甘露好芒！CoCo新推升級版「楊枝甘露搖搖凍」，飽足系霸主回歸

天氣漸漸越來越炎熱，這時候走進充滿冷氣的超商，走向冰櫃，拆開包裝，狠狠地吃上一口冰品，絕對是再過癮不過的事情，面對著超商冰櫃，玲瑯滿目的雪糕、冰淇淋、冰棒、大福最先進入你眼底的會是哪一種呢？又或者什麼樣的品牌才是最吸引你的目光的呢？

2020-06-15 11:26