優酪乳楊枝甘露好芒！CoCo新推升級版「楊枝甘露搖搖凍」，飽足系霸主回歸
夏天來襲，全台吹起芒果風暴，以「手搖也能吃到飽」最為知名的CoCo都可，本次新推「楊枝甘露」系列，2款新品讓手搖控「芒」不停！
CoCo「楊枝甘露」精選在欉紅愛文芒果，搭配酸甜滋味的紅柚果肉，再加入必備配料西谷米，經典風味令人著迷。值得一提的是，CoCo獨家研發優酪乳取代椰奶，主打黃金比例的結合，讓大家首嚐優酪乳風味的楊枝甘露，體驗更為香醇滑順的版本。
此外，除了愛文芒果、紅柚、西谷米、優酪乳，品牌也額外加碼清爽配料「蜜香凍」，打造豪華款「楊枝甘露搖搖凍」。特色飲品超大一杯，符合飽足系扛霸子的強勢回歸，滿足粉絲咀嚼口感之餘，多了蜜甜香氣一喝就上癮。
中杯限定的楊枝甘露售價70元，楊枝甘露搖搖凍75元，即日起在全台CoCo指定50間門市販售，芒果控手刀出發！
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